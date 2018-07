Fiat og Chryslers redningsmann: Sergio Marchionne er død

66-åringen døde etter komplikasjoner etter en skulderoperasjon.

Saken oppdateres.

Sergio Marchionne (66), mannen som mange mener reddet to av verdens største bilprodusenter, Fiat og Chrysler, fra konkurs, er død.

Det bekrefter Exor, eierselskapet til Fiat-familien Agnelli, onsdag.

Marchionne var sjef for Fiat Chryster frem til før noen dager siden. Han ble operert i skulderen i juni, mens komplikasjoner i etterkant av operasjoner gjorde at Fiat-sjefen måtte forbli innlagt på sykehuset.

Han tilstand forverret seg i løpet av juli, og for noen dager siden ble det kunngjort at han ikke ville vende tilbake som sjef for bilprodusenten, som er verdens åttende største.

Marchionne ble sjef for Fiat i 2004, da selskapet var på randen av konkurs. I løpet av få år klarte han å snu selskapet rundt og fikk dem til å tjene penger igjen.

I 2009 overtok Fiat under Chrysler, noe som reddet den amerikanske bilprodusenten fra konkurs i kjøvannet av finanskrisen.

Fiat Chrysler, som ble navnet på det nye selskapet, gikk på børsen i 2014, og var i fjor verdens åttende største bilprodusent.

Mike Manley, frem til nå sjef for Jeep, er utpekt som Marchionnes etterfølger.

