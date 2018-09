Fikk uønskede meldinger fra eks-kjæresten på Vipps - nå har Vipps gjennomført viktig endring

Nå kan du blokkere brukere i Vipps.

«Jeg har en eks som ikke slutter å kontakte meg. Han er blokkert OVERALT, men selvfølgelig klarer han å sende melding på vipps der jeg ikke kan blokkere.»

Meldingen kommer fra et internettforum hvor avsender ber om tips til hvordan vedkommende skal bli kvitt eks-kjæresten. Tråden er fra 2017, så svaret fra andre brukere var som følger: Du må klare deg uten Vipps.

Nå ville svaret imidlertid vært et helt annet. I sin oppdaterte versjon av Vipps-appen, har DNB nemlig åpnet for blokkering av brukere.

- Etter tilbakemeldinger fra brukere om uønsket oppmerksomhet i appen, har vi nå åpnet for blokkering. I den nye versjonen er det altså mulig å blokkere brukere, slik at man kan selv styre hvem man mottar meldinger fra, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps, til Nettavisen.

Utestengt ved trakassering



Kjærnes bekrefter at det er flere som har rapportert om uønskede Vipps-meldinger fra eks-kjærester og andre man ikke ønsker kontakt med.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Hanne Kjærnes i Vipps.

- Er det derfor dere har gjennomført denne endringen?

- Ja, det er jo basert på tilbakemeldingene fra brukerne at vi har gjort det mulig å blokkere enkelte brukere. Det er heldigvis ikke så mange som har hatt problemet, men vi har forstått at det er en viktig funksjon å få på plass, sier Kjærnes.

Hun understreker at i tilfeller med trakasserende oppførsel, har Vipps tidligere løst problemet ved å stenge enkelte brukere ute fra tjenesten.

- Vi har hatt muligheten til å sperre ut brukere som har gjort ting i appen som strider mot vilkårene våre. Men uønskede meldinger fra en eks-kjæreste faller ikke nødvendigvis inn under kategorien trakassering, så det er fint at brukerne nå har mulighet til å styre dette selv.

Hadde ikke forutsett problemet



Den nye versjonen av Vipps er allerede tilgjengelig for alle Apple-brukere, og vil bli lansert for Android i løpet av de neste ukene.

- Da dere lanserte Vipps med chattefunksjon, forutså dere at dette ville bli et problem?

- Nei, vi hadde ikke sett for oss at folk tok chattefunksjonen i bruk på den måten vi har fått tilbakemeldinger på. Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke har vært et utbredt problem.

Den nye versjonen av Vipps er ifølge Kjærnes bedre rustet for å møte fremtiden.

- Vi kommer med flere nye tjenester i Vipps fremover, og denne versjonen gjør det lettere å gjennomføre endringer i appen, avslutter hun.

