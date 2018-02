- Avtalebrudd kan stoppe Kunstsilo-prosjektet

Det omstridte Kunstsilo-prosjektet til 600 millioner kroner står i fare på grunn av påståtte avtalebrudd fra politikerne.

Nå er det hardt mot hardt i den betente striden om Kunstsilo-prosjektet i Kristiansand. Etter at fylkespolitikerne krevde at kunstgiveren skulle ta en større del av kostnadene, svarer Nicolai Tangens støttespiller med klare ord.

- Dette er ikke snakk om trusler. Det er en oppsummering av prosessen fram til nå og de forutsetninger som gjelder. Det er konstruktivt ment sier styrelederen i AKO Kunststiftelse, tidligere Kristiansand-ordfører Arvid Grundekjøn, til Fædrelandsvennen.

AKO Kunststiftelse, som eier Tangensamlingen, mener de nye kravene vil være et brudd på samarbeidsavtalen med Sørlandske Kuinstmuseum (SKMU).

«Avtalebrudd»

- Dersom avtalen ikke kan oppfylles, vil dette være et avtalebrudd og det vil ikke være mulig å realisere prosjektet som forutsatt i samarbeid mellom SKMU og AKO Kunststilftelse, skriver styreformann i AKO Kunststiftelsen, og eks-ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn, i et brev til fylkespolitikerne.

Les brevet her: Vedrørende Vest Agder Fylkesutvalgts behandling og vedtak i sak Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Kunstsiloen

Kronerulling

Striden om Kunstsilo handler om skattebetalernes penger, og om det er en god plan å bevilge og låne nær 600 millioner kroner for å bygge prosjektet som skal huse både samlingen til Sørlandske Kunstmuseum og Tangensamlingen.

Nå har flere velstående privatpersoner kastet seg inn i kampen:

Eiendomsinvestor Kurt Mosvold har lovet 2,5 millioner kroner, og seriegründer Bjarne Skeie går inn med tre millioner: - Det gjør jeg fordi jeg tror Kunstsilo vil gjøre Kristiansand til et mer interessant sted å bo og vokse opp for denne og neste generasjon, sier Bjarne Skeie til Fædrelandsvennen.

Ifølge avisen har 11 privatpersoner gitt sitt tilsagn. Målet er å hente inn 30 millioner kroner fra private. Også AKO Kunststiftelsen, som Nicolai Tangen opprettet for å ta imot kunsten, øker sitt bidrag:

- AKO Kunstiftelse har allerede forskuttert 20 millioner kroner til utviklingen av Kunstsiloen, og har nå besluttet å øke sitt bidrag til bygget med ytterligere 10 millioner kroner for å bidra med like mye som de to fylkeskommunene til sammen, heter det i brevet fra styreleder Arvid Grundekjøn.

Nye krav fra fylket

Spørsmålet om Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 25 millioner kroner kommer opp i fylkestinget i neste uke.

Arbeiderpartiet fikk flertall i fylkesutvalget for å kreve at AKO Kunststiftelsen tar like mye av byggekosten som deres andel av bygget, men dette mener stiftelsen er et avtalebrudd og sier at de leser vedtaket «med bekymring» - og hevder at «klausulene bryter med avtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU».

- AKO Kunststiftelse vil strekke seg langt for å få realisert Kunstsiloen, men skal prosjektet realiseres må avtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU fortsatt være gjeldende, skriver Grundekjøn.

Saken skal opp i Vest-Agder fylkesting 13. februar. Politikerne må der ta stilling til om de skal stille nye krav, eller stå ved avtalen, slik AKO Kunsstiftelse krever.

- Uten en slik avklaring vil heller ikke AKO Kunstiftelse kunne gå videre med prosjektet, skriver Arvid Grundekjøn.

