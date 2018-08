- Har aldri solgt skip til opphugging på strendene

- At skip vi har solgt senere dukker opp på strendene i Bangladesh, er utenfor vår kontroll.

Nordic American Tankers (NAT) har vært i hardt vær etter anklager om at rederiet har solgt skip for skraping på strendene i Bangladesh - såkalt «beaching».

ANKLAGE: Nordic American Tankers (NAT) ble anklaget for at skipene deres ble dumpet på stranden i Bangladesh.

Nå slår skipsreder Herbjørn Hansson tilbake: - Det er et faktum at vi har kontrollert cirka 100 skip over årene, inkludert de 35 vi eier nå. Ikke et eneste er solgt til beaching/ opphugging av oss i perioden fra 1981 da vi ble operative - altså for 37 år siden, sier han til Nettavisen.

Styrebehandlet

NAT føler seg forhindret fra å kommentere saken siden det er kort tid før resultatfremleggelse og New York-børsen krever at selskapene er tilbakeholdne med kommunikasjon i slike perioder.

Men Nettavisen er kjent med at skrapinganklagene er behandlet i styret for NAT, og at styret har fått fremlagt dokumentasjon på at skipene det er snakk om er solgt på det åpne markedet - og ikke til «beaching».

Solgte åtte skip i juni og juli

Nordic American Tankers solgte hele åtte skip i løpet av juni og juli, og det er to av disse skipene som nå er plassert på stranden i Bangladesh for manuell opphugging.

Etter det Nettavisen får opplyst ble skipene solgt til normale kjøpere via skipsmeglere, og NAT mister også råderetten og ansvaret for skipene i det nye eiere overtar.

Dette er listen over skipene som er solgt:

STORE SALG: Nordic American Tankers solgte ti tankere i løpet av juni og juli.

De åtte tankerne ble solgt for rundt 10 millioner dollar hver, eller rundt 650 millioner kroner totalt.

Nordic American Tankers informerte om fem av salgene i mai og juni, og indikerte da en pris på rundt 50 millioner dollar for de fem over 20 år gamle tankerne.

Her er pressemeldingen: Ytterligere justering av NAT-flåten

Ingen solgt direkte til skraping

Det fremgår av listen at ingen av skipene ble solgt fra NAT direkte til skraping på strendene i Bangladesh.

Tre av skipene ble levert til nye eiere i Singapore, ett i Sri Lankas hovedstad Colombo, mens de fire siste skipene ble levert utenfor Persiabukta i havnebyen Khor Fakkan i De forente arabiske emirater.

Dagens Næringsliv artikkel (bak betalingsmur) viser at skipene «Nordic Jupiter» og «Nordic Fighter» senere er levert til opphugging av de nye eierne.

- Arbeidsforholdene på verftene i Bangladesh er forferdelige, sier Francesca Carlsson i organisasjonen Shipbreaking Platform til Dagens Næringsliv.

Mange ender på strendene

Nylig ble det kjent at de store rederiene Stena Bulk og Teekay skrapet hver sin skytteltanker.

Ifølge den siste rapporten til Shipbreaking Platform ble 220 skip hugget opp i andre kvartal i år. - Av disse ble 169 skip solgt til strendene i Sør-Asia for skitten og farlig opphugging, heter det i rapporten.

Mellom april og juni omkom seks arbeidere livet, mens syv ble alvorlig skadet ved opphugging i Chittagang - stedet der de tidligere NAT-skipene nå hugges opp.

- Bare tre av skipene hadde europeisk flagg - Hellas, Malta og Norge - da ble «beachet» siste kvartal. Alle skipene som ble solgt til Chittagong Alang og Gadani-verftene passerte via skraphandlere, også kjent som kontantkjøpere, som ofte omregistrerer og omflagger skipet på den siste reisen, heter det i rapporten.

