Hobbyfisker ble laksemillionær

Han begynte som hobbyfisker, og har tjent hundrevis av millioner kroner på sin oppfinnsomhet.

MIAMI (Nettavisen): Han er bare 40 år gammel, men har likevel rukket å bli en legende innen fiskeoppdrett. Johan E. Andreassen er oppvokst på Vestnes i Romsdal - bokstavelig talt midt mellom barndomshjemmene til Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten.

I likhet med sine rikere og mer kjente gründere er heller ikke Andreassen noen rik arv ing. Han begynte som hobbyfisker, og oppdaget at han kunne tjene gode penger på å fiske og levere leppefisk til oppdrettsnæringen.

Slik ble han innovatør i å bruke naturens egen leppefisk til å løse problemer med lakselus som ellers ville krevd medisinbruk. Leppefisken spiser nemlig den plagsomme lakselusen.

I dag eier han og familien aksjer i Atlantic Sapphire for rundt 300 millioner kroner, i tillegg til annen virksomhet.

LEPPEFISK: Johan Andreassen (t.v) startet Villa Leppefisk AS med fetteren Bjørn-Vegard Lovik. De solgte etterhvert virksomheten med en gevinst på rundt 150 millioner kroner.

Slik så Villa Leppefisk AS dagens lys. Sammen med fetteren gikk han etterhvert inn i oppdrettsnæringen selv, og de solgte til slutt hele opprettssatsingen videre med en gevinst på rundt 150 millioner kroner i 2010.

Eiendom, lakseimport og nysatsing

Blant de ansatte var sri lankeseren Dharma , som ledet virksomheten i Finnmark. Han ble headhuntet tilbake til Andreassen og er nå på plass i Miami.

Andreassen dro til Florida mens eiendomsprisene lå nede, og har investert penger i både bolig og kontorarealer. Herfra styrer han en fiskeomportvirksomhet, i tillegg til storsatsingen på Atlantic Sapphire.

Googlesøk ble redningen

Det gigantiske anlegget som er under oppføring i Homestead sør for Miami kom etter at Andreassen reiste rundt og forsøkte seg i 14 ulike delstater.

Det visste seg vanskelig å få tillatelser. Langs kysten er fiskeoppdrett mange steder bannlyst på grunn av villfisk og miljøinteresser. Andre steder er det nesten umulig å få utslippstillatelser for store mengder avløpsvann.

- Jeg fant løsningen mens jeg satt og googlet, forteller Andreassen til Nettavisen. Slik kom han over den helt spesielle geologien i Flordia, som er særmerket av flere sjikt med vannlag dypt i jorden under delstaten.

Enorme landbruksområder

I tillegg til naturlig tilgang på vann og utslippstillatelser, byr også Florida på store arealer av flate jordbruksområder som gjør det enkelt og billig å bygge det landbaserte anlegget.

Der norske konkurrenter gjerne må planere og sprenge, kan Atlantic Sapphire bare gå i gang og bygge på flat mark. Det gjør anleggsinvesteringene billigere enn i Norge.

Truer norsk eksport

Andreassen er nøye med å presisere at det amerikanske laksemarkedet er i sterk vekst, og han forsøker å berolige folk som blir bekymret for at nysatsingen kan slå beina unna norsk lakseeksport.

- Markedsveksten gjør at vi kan komme inn i markedet uten at det fortrenger norske oppdrettere, sier han.

Andre vil peke på at det er en enorm fordel å kunne levere laksen fire døgn ferskere og til 20 prosent lavere pris fordi man slipper flyfrakt.

