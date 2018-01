Økokrim anker tap i prestisjesak

Økokrim anker prestisjenederlaget i innsidesaken mot den svenske milliardæren Ola Rollén.

For fjorten dager siden ble den svenske milliardæren og toppsjefen i Hexagon, Ola Rollén (52), blankt frifunnet for innsidehandel ved Oslo tingrett.

Den dramatiske saken startet med at den kjente svenske næringslivslederen ble pågrepet av svensk politi i oktober 2016, og øyeblikkelig varetektsfengslet med brev og besøksforbud i Norge.

I dag har Økokrim bestemt seg for å anke saken.

- Påtalemyndigheten er uenig i rettens vurdering av bevisene i saken og i hvordan domstolen har vurdert de rettslige spørsmålene saken reiser. Økokrim anker dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo uttaler at de er overrasket over Økokrims beslutning.

Rollén og hans advokater har ennå ikke mottatt noen nærmere begrunnelse for anken, men vil i tilsvaret argumentere sterkt for at anken bør avvises av lagmannsretten.

Pågripelsen av Rollén utløste et markant kursfall i det svenske milliardkonsernet Hexagon AB, der Ola Rollén er toppsjef.

Fengslingen av det som mange kaller «Sveriges Kjell Inge Røkke» slo ned som en bombe i det svenske finansmiljøet, men siden har aksjekursen i IT-selskapet økt kraftig igjen og nådde all time high da Ola Rollén ble frifunnet.

Mistenkt for innsidehandel

Mistanken mot Ola Rollén kom etter sterk kursoppgang i Next Biometrics Group ASA da selskapet solgte en stor aksjepost til et av Ola Rolléns selskaper. I forkant av transaksjonen og kursoppgangen hadde Rollén kjøpt aksjer.

Økokrim mener at det var innsidehandel, mens Oslo tingrett slo fast at man ikke blir innsider av sine egne investeringsplaner.

Slik står det i dommen: «Selv om Rollén skulle forstått at en Greenbridge-investering i Next ville gi en slik bjellesaueffekt, så utgjorde ikke dette innsideinformasjon for Greenbridge. Også godt ansette investorer må kunne handle på tross av kunnskap om egne investeringsplaner».

«En sterkt villedende faktor»

Den enstemmige frifinnelsen kom på tross av Økokrims forståelse av hva som hadde skjedd: «Den kraftige kursutviklingen som normalt signaliserer alvoret i en innsidesak, ble derfor i vår sak en sterkt villedende faktor som har preget myndighetenes behandling av saken».

I dommen heter det også at Økokrim stilte ledende spørsmål i avhør for å få frem sin versjon.

Varsel fra Finanstilsynet

Saken begynte med et varsel fra Oslo børs til Finanstilsynet om påfallende kursoppgang før det ble kjent at Ola Rolléns selskap Greenbridge Partners Ltd. gikk inn i Next.

Finanstilsynet anmeldte Rollén for innsidehandel, men Oslo tingrett mener at tilsynet misforstod situasjonen og ikke fikk med seg at det var Ola Rollén selv som skapte kursoppgangen i forkant av sine andre kjøp.

Eller som det heter: «Egne kurssensitive investeringsplaner er ikke innsideinformasjon for investoren selv, selv om disse planene er innsideinformasjon for alle andre».

Fingeravtrykk

Ola Rollén har tjent mye penger på å investere i såkalt biometri, nærmere bestemt i Fingerprint Cards, som driver med fingeravtrykkgjenkjenning.

At han valgte å investere titalls millioner av kroner i Next i oktober 2015, fikk aksjekursen til å gå oppover.

Økokrim mente at Ola Rolléns deltakelse i forhandlingene ga ham innsidekunnskap, og la ned en påstand om ett og et halvt års fengsel og inndragning av 25,6 millioner kroner.

Men Oslo tingrett valgte altså full frifinnelse.

