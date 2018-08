Monaco-investor traff blink med sin direktør-kritikk

Monaco-investor spådde kraftig kursoppgang hvis direktøren gikk.

I over ett år har aksjeinvestoren Alexander Hansson vært misfornøyd med toppsjefen i det børsnoterte norske farmasiselskapet Photocure ASA.

«Hvis Photocure-direktør Kjetil Hestdal går av, vil aksjekursen stige 20 prosent øyeblikkelig», spådde Hansson i et intervju med Nettavisen for et drøyt år siden.

Den 26. juni i år fikk han endelig viljen sin. Photocure sendte ut en børsmelding om at direktøren ville gå av fra 1. juli i år.

Hvordan har det så gått med aksjekursen? Den har gått opp fra 33 til 43 kroner, eller med 30,3 prosent. På samme tid har børsverdien av Photocure steget med 216 millioner kroner, til i underkant av en milliard kroner.

KURSRAKETT: Aksjekursen i Photocure har gått over 30 prosent i løpet av sommeren.

- Gjøres ting riktig, går Photocure-kurs til mellom 250 og 300 kroner per aksje. USA er et stort marked, er Hanssons kommentar og spådom.

- Stolt over å ha vært med

Den avgående Photocure-direktøren sier at timingen er riktig til å gå av, og at selskapet har enorme muligheter og ambisjoner internasjonalt.

- Jeg er stolt over å ha vært en del av et selskap som hjelper titusener av blærekreftpasienter i å bekjempe sin sykdom, sier Kjetil Hestdal, som mener at Photocure har mulighet til å bli en industrileder innenfor dette feltet.

Styreformann Jan Egberts sier at han har blitt enig med den avgående direktøren at det nå er riktig for «en kommersielt erfaren toppsjef å lede selskapets neste vekstfase».

Sterk vekst i USA

Photocures ferske halvårsresultat viser at selskapet har en omsetningsvekst på 56 prosent fra i fjor i USA.

Resultatet (EBITDA) ble snudd såvidt i pluss, og selskapet omsatte for 45,7 millioner kroner i andre kvartal.

Den midlertidige direktøren Erik Dahl ser store muligheter i USA, og er rede til å investere store midler.

- Disse investeringene vil gjøre det mulig for selskapet å øke USA-omsetningen til 20-25 millioner dollar i 2020, sier Dahl i en børsmelding.

Hansson største eier

Monaco-investor Alexander Hansson og faren, Herbjørn Hansson, er største aksjonærer i Photocure gjennom familieselskapet High Seas AS.

Selskapet har hatt store tap på grunn av verdifall på aksjene i rederiet Nordic American Tankers (NAT), og gjorde opp 2017 med et underskudd på 222 millioner kroner. Hansson-familien eier rundt 2,7 prosent av NAT, som har sett børsverdien falle med over 80 prosent de siste to årene.

High Seas aksjer i Photocure er verdt nær 100 millioner kroner etter den kraftige kursoppgangen i sommer.

Mest sett siste uken