Olav Thons nevø bygger nytt gigant-hotell

Satser 1,9 milliarder på stort prestisjehotell i København.

- Vi har eid tomten i København i mange år. Opprinnelig hadde vi tenkt å bygge et kontorbygg der, sier Halgrim Thon til Finansavisen.

Ifølge avisen skal Thon investere sammen med Morten S. Bergesen, og de to har allerede et kontorbygg på 27.000 kvadratmeter i den danske hovedstaden. Det nye hotellet er planlagt på 44.000 kvadratmeter, og Thon sier de vil bygge et «4-stjerner-pluss-hotell».

Hotellet skal ligge rett ved Tivoli, drives av Scandic, og blir med 632 rom større enn noen av Petter Stordalens prestisjehoteller i byen.

Styregrossist og investor

Et søk på informasjonsstjenesten proff.no viser at Halgrim Thon har bygget opp en anseelig eiendomsportefølje etter bruddet med den mer kjente onkelen, Olav Thon.

Halgrim Thon arbeidet i 32 år for onkelen, og det var allment antatt at han ville arve store deler og overta styringen av Olav Thons eiendomsselskap etter onkelen.

Men slik gikk det ikke. Halgrim ble skjøvet ut, og startet for seg selv.

Senere har han tjent godt på eiendom og aksjer, mens Olav Thon har gitt bort mesteparten av sin formue til en stiftelse.

Selskapene han har styreverv i har årlige leieinntekter på nærmere 100 millioner kroner. Kapital verdsetter Halgrim Thon til 1,15 milliarder kroner.

Gullgruve

Nøkkelselskapet er Hathon Holding AS, som har en eiendomsportefølje som nærmer seg en milliard i bokførte verdier. De reelle verdiene er trolig langt større.

GULLGRUVE: Hovedselskapet Hathon bringer inn store overskudd hvert eneste år.

De offentlige regnskapstallene for 2014-2016 viser at overskuddet har ligget jevnt og trutt mellom 30 og 40 millioner kroner.

Finansavisen har 2017-tallene, som viser leieinntekter på 62,2 millioner kroner, og et resultat før skatt på 86,1 millioner kroner.

Det nye hotellet i København skal etter planen stå ferdig i 2021.

