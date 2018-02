Oslo Børs avsluttet uka knallrødt

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk på en smell på ukas siste handledag og gikk ned med hele 1,01 prosent til 809,86 poeng. Også oljeprisen stupte.

Denne uka har hovedindeksen falt med hele 3,21 prosent sammenlagt ifølge E24.

Alle de største selskapene på hovedindeksen, med unntak av DNB (opp 0,4), falt også solid fredag. Statoil – som vanlig den mest omsatte aksjen – falt med 2,2 prosent, Telenor med 1,6 prosent og Yara International med 1,4 prosent. Norsk Hydro falt mest, med hele 2,6 prosent.

Blant de øvrige selskapene notert på hovedindeksen falt Seadrill med 6,2 prosent, Europris med 5,5 og Thin Film Electronics med 5 prosent. Frontline-aksjen sank med 4,3 prosent.

Blant de øvrige selskapene med noenlunde handel i aksjen gikk Petroleum Geo Services opp med 4 prosent, Norwegian med 3 prosent og Marine Harvest opp med 3,3 prosent.

Også de europeiske aksjeindeksene gikk i minus fredag. DAX 30 i Frankfurt falt med 1,3 prosent, CAC 40 i Paris med 1,2 prosent og FTSE 100 i London med mer beskjedne 0,5 prosent.

Oljeprisen lå stabilt høyt fra morgenen av, for deretter å rase nedover fra rundt klokka 14.30. Ved børsslutten lå et fat nordsjøolje på 68,10 dollar, ned med hele 2,23 prosent, mens et fat amerikansk lettolje falt med 1,17 prosent og ble omsatt for 64,63 dollar.

