Finansekspert David Birch sammenlikner bitcoin-investorer med religiøse fanatikere

Finanseksperten tror bitcoin vil dø, men at lokale Oslo- og Trondheim-penger er fremtiden.

- De som tror på bitcoin minner om kreasjonister. De tror ikke på evolusjon, men at bitcoin oppsto ferdig formet, takket være den guddommelige intervensjonen fra den mystiske Satoshi Nakamoto (Bitcoins opphavsperson, red.anm). Det er nærmest religiøst, sier David Birch til Nettavisen.

Britiske Birch er forfatter, rådgiver og direktør for Consult Hyperion, en konsulentfirma for digitale transaksjoner. Han er i Oslo i anledning Futurebank 2018, i regi IKT Norge og Finans Norge, hvor Birch er en av hovedtalerne.

Evolusjon

Birch er overbevist om at digitaliseringen vil fullstendig forandre måten vi bruker betaling på, og spår blant annet utbredt bruk av lokale valutaer.

Han er forfatter av boken «Before Babylon, Beyond Bitcoin», en bok om betalingsmidlenes fremtid, som han ikke tror bitcoin er en del av.

- Bitcoin er den første kryptovalutaen. Ideen om at den første kryptovalutaen er den beste er like usannsynlig som at den første dampmaskinen var den beste. Det var den ikke, sier Birch.

Han tror dermed at det som skjer i stedet er at bitcoin vil forsvinne til fordel for nye og bedre valutaer. Samtidig mener han at mange av premissene bak kryptovalutaer er gale.

- Folk mener det er bra med anonyme betalingsmidler, men det tror ikke jeg. Sannheten er at du trenger institusjoner. Folk sier at bitcoin er som Den ville vesten, men hvis Den ville vesten var den beste måten å organisere et samfunn på, hadde vi fortsatt hatt det sånn, sier han.

Bitcoin i Nazi-Tyskland

Det er hevdet at bitcoin kan fungere som et betalingmiddel i land hvor tilliten til myndigheten er lav, som i deler av Afrika og Latin-Amerika. Birch mener de er på villspor.

- Folk sier til meg: Hvis du bodde i Nazi-Tyskland, ville du ønsket å ha bitcon, men faktum er at jeg fortsatt ville bodd i Nazi-Tyskland. Å ha bitcoin ville ikke løst det problemet. Regjeringen kunne fortsatt komme på døren din og kreve at du gir fra deg bitcoinene dine, sier Birch, som mener at politiske problemer ikke blir løst av en valuta.

- Mange folk har fullstendig urealistiske ideer om hva bitcoin skal få til. Men dette er unger. De tenker ikke gjennom ting. De er veldig naive, sier han.

Han mener at kjøp av bitcoin og andre kryptovalutaer må ses på som underholdning, ikke investeringer, og kaller det ren gambling.

- Det vi ser nå minner om folk som tipper i lotto. Det er underholdning, det er ikke en investering. Når det går galt, slik det vil gjøre, vil folk tape masse penger på dette, sier han.

Spår Oslo-penger i fremtiden

Han spår at fremtidens betalingsmidler vil være en kombinasjon av anonyme kryptovaluaer som er mer effektive enn bitcoin, halveis anonyme betalingsmidler for ting som strøm og tradisjonell bankvirksomhet.

- Jeg tror man i fremtiden vil ha masse forskjellige typer penger, men det vil datamaskinene kunne ta hånd om. Jeg vet de høres sinnsykt ut, men jeg tror det kan skje, sier Birch.

Han spår at i fremtiden vil man forskjellige penger i samme land, som forskjellige valutaer i Oslo og Trondheim.

- Det er lett å se for seg at du må betale parkeringsplasser med Oslo-penger, ikke Trondheim-penger, sier han.

Birch sier at fordelen med det er at Trondheim og Oslo ikke trenger å ha samme rente.

- Folk i Norge mener euroen er en dårlig idé fordi det ikke gir mening å samme rente i Tyskland og Hellas. Det er jeg enig i, fordi det er to helt forskjellige økonomier. Men økonomien i Nord-Norge er veldig forskjellig fra Oslo, så hvorfor bruker de det samme pengene? Det er ikke sikkert det gir mening i fremtiden, sier han.

