Finansprofessor mener Siv Jensens hytteavtale er en gave

Finansprofessor Thore Johnsen ved NHH mener hytteavtalen finansminister Siv Jensen (Frp) har med milliardær Johan H. Andresen er en gave, skriver DN.

– Dette er en gave. Det er det ingen tvil om, sier Johnsen til Dagens Næringsliv, som hevder at Jensen har fått rabatt, og at spørsmålet bare er hvor mye.

Jensen betaler 40.000 kroner i året for å leie Andresens hytte, som ligger på Grimsøya like utenfor Sandvika i Bærum. Leieavtalen ble inngått på forsommeren 2017 og gjelder for ti år.

Finansprofessoren mener at Jensen ikke betaler markedspris siden Johan H. Andresen har betalt for og investert i hytta og tomten. Johnsen mener også at en utleier normalt sett ville ha satt leie basert på en prosentsats av verdien.

Professoren skisserer et regnestykke hvor hytta Jensen leier er verdt fem millioner kroner, som ifølge DN er en halv million mer enn det Andresen har investert, og legger en årlig leie på fire prosent til grunn. Det gir det en leiepris på 200.000 kroner per år. Det er 160.000 kroner i rabatt, ifølge professoren.

Økonomiprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Finansministeren har, som tidligere omtalt, svart Stortinget på spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes om hva hun faktisk gjorde for å finne ut om hun betale markedsleie for hytta, og om hun har tenkt å si opp avtalen for å få ro i saken.

Hun understrekte i svaret hun ga Stortinget mandag at hun ikke har tenkt å si opp leieforholdet og at hytteavtalen ikke kan anses som en gave, tjeneste eller annen form for ytelse.

Finansministeren har tidligere uttalt at hun vurderte å melde hytteavtalen inn til Stortingets register for verv og andre økonomiske interesser, men kom fram til at den ikke rammes av regelverket.

Johan H. Andresen har overfor DN ikke ønsket å kommentere saken. Jensen har ingen ytterligere kommentarer til saken utover svaret hun ga Stortinget mandag.

