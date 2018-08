Finn Schjøll-butikkene er konkurs

Selskapet bak blomsterbutikkjeden Finn Schjøll Blomster er konkurs.

Konkurransen i bransjen har blitt tøffere, sier daglig leder.

Selskapet hadde totalt tolv butikker, men solgte flere av dem før konkursåpningen for to uker siden. Fire butikker rammes nå av konkursen. To av disse ligger i Oslo, de øvrige i Bergen og Trondheim, skriver E24.

Selskapet endret navn i mai i år fra Finn Schjøll Blomster AS til Blomster Norge AS med datterselskapet Blomster Norge Butikkdrift. Det er meldt inn krav på totalt 10,7 millioner kroner til boet til datterselskapet.

Daglig leder Therese Lunde sier at det er flere grunner til at selskapet måtte levere inn konkursbegjæring. Hun viser blant annet til at dagligvarebransjen tar mer og mer av markedsandelene i blomsterbransjen og at konkurransen er tøffere.

TV-personligheten Finn Schjøll (70) vil ikke kommentere konkursen, men sier til E24 at den ikke berører ham. Han eide i 2016 i underkant av 10 prosent av selskapet, og ifølge daglig leder er andelen vesentlig mindre nå.

