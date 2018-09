Fjernet SD-skiltet: - Vi har ikke kastet oss inn i svensk valgkamp

The Broker fjernet skiltet og sier at også SD-velgere er velkomne.

Onsdag ble det kjent at utstedet The Broker på Majorstua hadde satt ut et skilt på uteserveringen der de ba svensker som skal stemme på Sverigedemokraterna ved søndagens valg, om å «gå videre».

Skiltet har skapt reaksjoner.

Les egen sak: Denne Oslo-kafeen nekter å servere tilhengere av Sverigedemokraterna

- Broker har på ingen måte tenkt å kaste seg inn i den svenske politiske debatten. Vi skal heller ikke som organisasjon ta noen politiske standpunkt. Våre medarbeidere, inklusivt meg selv har politiske formeninger på hele skalaen – men dette skal selvfølgelig ikke på noen måte gjenspeiles i vår drift. Hos oss er alle velkomne. Det har alle vært i 100 år og det skal alle være i minst 100 år til, sier Kristin Dahle som er eier og daglig leder av The Broker på Majorstua til Nettavisen.

- ALLE VELKOMNE: Eier og daglig leder Kristin Dahle ved The Broker, her sammen med restaurantsjef Johan Axelsson.

Det var en svensk ansatt som på eget initiativ laget et skilt og satte det ut på uteserveringen i Bogstadveien.

«Svensk? Tänkt att rösta SD? KEEP WALKING. The Broker loves all (hjerte)» sto det på skiltet. En forbipasserende tok bilde og tipset blant annet rights.no.

- Dette skiltet ble tatt ned rimelig fort. Vi har på ingen måte tenkt å gå inn i den svenske valgkampen. Vi har like mange politiske meninger blant våre ansatte som samfunnet ellers, sier Dahle og forklarer at The Broker har en svensk ansatt «med glimt i øye» som gjorde dette, og at det ikke var alvorlig ment.

Mest sett siste uken