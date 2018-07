Donald Trumps USA satte verdensrekord

Den amerikanske økonomien går som det suser.

Ferske tall viser at den økonomiske veksten er den høyeste på fire år.

I andre kvartal vokste økonomien med en årlig rate på 4,1 prosent - den beste utviklingen siden tredje kvartal i 2014, skriver flere medier, blant annet Financial Times.

Flere nøkkeltall viser i tillegg at helsetilstanden i den amerikanske økonomien for tiden er utmerket, skriver CNN.

Business Insider melder at USA satte ny verdensrekord fredag.

De nye tallene viser at USA har nådd et årlig BNP på 20 trillioner dollar (omlag 163 trillioner kroner) - tilsvarende 19 norske oljefond etter dagens verdi). Ifølge Business Insider er USA første land i verden som når den milepælen.

Arbeidsløsheten er på det laveste nivået på 18 år, industrien går så det suser og eksporten øker i rasende fart, legger CNN til.

Amerikanernes forbruk, som utgjør rundt 70 prosent av den økonomiske aktiviteten, har skutt fart som følge av Trumps skattekutt.

Økonomer forventer at vekstfarten vil sakke av utover høsten når effekten av Trumps skattekutt reduseres, og når et høyere rentenivå får påvirkning på amerikanernes forbruk.

Handelskrigen Trump utløste ved å innføre høy toll på stål og aluminium, har også bidratt til det gode kvartalsresultatet for amerikansk økonomi.

Trumps annonserte tollavgifter vil ifølge økonomene kun påvirke veksten i ubetydelig grad. Dette kan dog snu seg dersom Trump innfører ytterlige tollavgifter.

- Fantastisk vekstrate, sa Trump under en pressekonferanse kort tid etter at tallene ble offentliggjort.

- Disse tallene er veldig, veldig bærekraftige. Dette er ikke et engangstilfelle. Etter hvert som handelsavtalene hagler inn én etter én, kommer vi til å nå nye høyder, spår Trump, som hevder at hele verden nå er misunnelige på USAs økonomi.

Alle er dog ikke overbevist. Mark Zandi i analyseselskapet Moody's Analytics advarer og tror ikke at veksten vil vedvare.

Zandi tror amerikansk økonomi vil vokse med 3 prosent i år, men falle til 2,6 prosent i 2019 og til 0,9 prosent året etter.

– Veksten vil nesten stanse helt i 2020, for den veksten vi opplever nå er ikke bærekraftig, sier han.

GREAT GDP numbers just released. Will be having a news conference soon!