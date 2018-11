Flere bedrifter går konkurs, men færre blir tvangsavviklet

Antall konkurser økte med 13,4 prosent i oktober, ifølge analyseselskapet Bisnode.

Samtidig har antall tvangsavviklinger gått ned med hele 63,9 prosent i oktober. Samlet har antall konkurser og tvangsavviklinger gått ned med hele 10,3 prosent i oktober, sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år har 5.369 bedrifter endt i skifteretten. Det er en økning på 4,2 prosent.

– Dette er en gledelig utvikling. Med høye konkurstall tidligere i år så det lenge ut til at vi ville oppleve flere konkurser enn under finanskrisen i 2009. Konkurstallene er fortsatt høye, men på grunn av at langt færre virksomheter har blitt tvangsavviklet av myndighetene i det siste, ser det nå ut til at 2018 ikke blir like ille som fryktet, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Det er flest konkurser innen bygg og anlegg, tjenesteyting og detaljhandel.

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde mandag konkurstall for tredje kvartal. Også de meldte om en økning.

