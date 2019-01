Flertallet av nordmenn ønsker kilometeravgift

Kan komme til å erstatte dagens bilavgifter.

I en ny undersøkelse utført for Bilimportørenes Landsforening (BIL), svarer over halvparten av respondentene at dagens bilavgift bør erstattes med en veiprising.

Det skriver Dagens Næringsliv i fredagens papirutgave.

Prisen avhenger av hvor, når og hva slags bil

En veiprising er foreslått utredet av både forbrukerorganisasjonen Naf og flere politiske partier, og innebærer at man betaler for hvor, når og hva slags bil man kjører, skriver avisen.

Det betyr at man kan fjerne både bompenger, drivstoffavgifter og engangsavgiften, og erstatter dem med en kilometeravgift. Størrelsen på denne avgiften avhenger av hvor du kjører, når på døgnet du kjører og hva slags bil du kjører.

Veiprisingen er imidlertid allerede omstridt. Nettavisen-blogger Kjell-Magne Rystad er en av dem som frykter at en GPS-veiprising, som vil kunne belaste bilførerne etter distansen de kjører og dermed erstatte dagens bompengesystem, kan resultere i både høyere kostnader og mindre frihet.

Mens 53 prosent av de spurte i undersøkelsen er for en veiprising, mener kun åtte prosent at det nåværende avgiftssystemet er bedre.

22 prosent av de spurte mener at veiprising ikke bør innføres av hensyn til personvernet.

- Overrasket

- Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over at så mange er positive til veiprising. Det har ikke vært noen bred debatt om dette spørsmålet ennå, men folk virker veldig opplest på saken, sier direktør i BIL, Erik Andresen, til Dagens Næringsliv.

Stortinget skal i februar ta stilling til om veiprising skal utredes eller ikke.

Dersom det innføres veiprising i Norge, mener 46 prosent av de spurte at dette kun bør erstatte dagens bruksbaserte bilavgifter. 33 prosent mener den også bør erstatte kjøpsavgiften, slik at veiprising dermed blir den eneste bilavgiften i fremtiden.

Mens 54 prosent mener at en veiprising bør gi dyrere kjøring i by og i rushtiden enn på landeveien, mener 27 prosent at en flat sats uansett hvor og når du kjører er det beste.