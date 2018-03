Florida vedtok ny våpenlov

Skoleskytingen i Parkland fører til at delstaten øker aldersgrensen for våpenkjøp.

NEW YORK (Nettavisen): Floridas guvernør Rick Scott signerte fredag en ny lov, ved navnet «The Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act».

Loven er altså navngitt etter skolen der 17 personer for en snau måned siden ble drept under en masseskyting.

- Det vanskeligste jeg noensinne har gjort som guvernør er å forsøke å trøste foreldre som har mistet et barn, sier Scott ifølge CNN.

Mange av elevene som overlevde masseskytingen, har bedt om et totalforbud mot gevær som AR-15 og lignende halvautomatiske våpen. Det ønsket fikk de ikke oppfylt.

Loven øker aldersgrensen for våpenkjøp fra 18 til 21 år og forbyr salg og besittelse av såkalte «bump stocks», en innretning som omgjør halvautomatiske gevær til helautomatiske.

I tillegg åpner loven for at enkelte lærere kan bevæpnes, dersom både det lokale skoledistriktet og sheriffkontoret er enige om dette. Denne delen av loven fikk navn etter treneren som skjermet elever med sin egen kropp under skoleskytingen, Aaron Feis. Han mistet selv livet.

Loven er altså et kompromiss, der verken den delen av befolkningen som ønsker totalforbud mot geværer, og den delen som mener at våpen er en grunnlovsrett som ikke kan innskrenkes, fikk det helt som den ville.

- Dette er et eksempel til hele landet om at myndighetene kan gjøre ting raskt, mener guvernør Scott ifølge Associated Press.

