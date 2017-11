Flyekspert: Passasjeravgiften vil snyte nordmenn for prisfest

Økt flykapasitet hos lavkostnadsselskapene ventes å gi historisk lave flybillettpriser i Europa neste år. Men politikerne kan hindre at nordmenn får glede av det.

- Sommeren 2018 faller sannsynligvis flyprisene i Europa til sitt laveste nivå noensinne. I snitt skal billettprisene i alle fall 10 til 12 prosent ned, sier Hans-Jørgen Elnæs, luftfartsrådgiver i WinAir, til Nettavisen.

Elnæs er Ryanairs tidligere salgssjef for Skandinavia og Baltikum, og kjenner flymarkedet i Europa inngående.

Kriseselskaper forsvinner ut

Hovedgrunnen til prisfesten er i hovedsak betydelig økt kapasitet hos europeiske billigflyselskap, takket være konkursen til flyselskapene Monarch Airlines, Air Berlin og Alitalia.

Bare konkursen til Air Berlin frigjør over hundre fly, som vil bli overtatt av lavprisselskapene EasyJet og Eurowings.

ANALYTIKER: Kenneth Sivsertsen er analytiker i Pareto Securities.

- Det blir riktignok færre aktører i flybransjen etter de tre konkursene, men flyene blir overtatt at selskaper med lavere kostnader, så totalbildet betyr lavere priser. Spørsmålet er egentlig bare hvor langt ned vi skal, sier Kenneth Sivertsen i Pareto Securities, en av Norges ledende finansanalytikere, til Nettavisen.

Vil ikke til Norge

Elnæs tror imidlertid ikke Norge vil merke noe særlig til prisfesten i resten av Europa. Grunnen er flypassasjeravgiften, som gjør Norge lite attraktiv for billigflyselskapene.

- En avgift på 80 kroner slår hardt for et lavpriselskap. Når man også tar høyde for at Norge er langt nord, slik at det er langt å fly, blir det en god del negative faktorer som taler imot at lavpriselskapene legger de nye rutene sine hit, sier Elnæs.

Han viser til at Ryanair har kuttet kraftig i sine ruter til Norge etter innføringen av avgiften. Det førte til at Rygge Flyplass måtte legge ned. Europas største lavprisselskap flyr nå bare fra Sandefjord Flyplass Torp, samt med to ruter fra Gardermoen og Haugesund.

- Danmark blir vinneren

Elnæs venter at også Sverige, som innfører en liknende avgift i 2018, vil få det samme effekten.

- For Danmark, som ikke har en slik avgift, vil situasjonen være en helt annen. Det blir danskene som vinner konkurransen om lavprisselskaper og billige billetter til hele Europa, mens Norwegian og SAS kan glede seg over utsikter til bedre lønnsomhet i Norge og Sverige, takket være de høyeste flyprisene i Europa, sier Elnæs.

Sivertsen i Pareto Securities er enig i at flypassasjeravgiften medfører at det blir mindre attraktivt å fly til Norge.

- Det gjelder jo spesielt for lavprisselskapene, der en flyskatt utgjør en betydlig andel av billettprisene. All erfaring tilsier at slike avgifter gir mindre flytrafikk, sier Sivertsen.

