Flyfoto avslørte Suzuki-gründerens ulovlige hyttebygging

- Det er svært alvorlig, sier kommunaldirektør Margrethe Løgavlen.

I 2010 fikk Suzuki-importør og mangemillionær Hans Ole Helling tillatelse fra kommunen til å rive en gammel hytte på tomten på Tjøme for å bygge en ny hytte som erstatning, skriver Tønsbergs Blad.

I dag står den nye hytta ferdig bygd, med egen brygge, tennisbane og utsikt mot sjøen.

Problemet er bare at hytta ble bygd for sent. Tillatelsen fra kommunen ble nemlig gitt 19. oktober 2010, og var gyldig i tre år frem i tid. Et flyfoto fra eiendommen fra 2015, viser imidlertid at verken rivingen eller byggingen var påbegynt fem år etter.

Kommunen har nylig gjennomført et tilsyn på eiendommen og skriver i rapporten at «kommunen er på denne bakgrunn av den oppfatning at tiltaket ikke var igangsatt innen 19. oktober 2013, og at tillatelsen derfor var falt bort på det tidspunktet arbeidene ble igangsatt».

Kommunaldirektør Margrethe Løgavlen i Færder kommune beskriver situasjonen som «svært alvorlig».

- Rekker man ikke å bygge inne fristen, skal man søke på nytt. Dette er noe både ansvarlig søker og tiltakshaver bør vite om, sier Løgavlen, til Tønsbergs Blad.



Joachim Andersen, ansvarlig søker for prosjektet, sier imidlertid at byggingen var igangsatt innen fristens utløp. Kommunen har nå bedt om dokumentasjon for dette innen 1. september 2018.

Hans Ole Helling, som har tjent gode penger på import av bilmerket Suzuki, har ikke ønsket å gi ytterlige kommentar.



