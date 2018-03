Flyselskapet Delta mister skattefordel etter brudd med NRA

Våpenglade politikere i delstaten Georgia stemte for å frata Delta en sjenerøs skatterabatt etter at flyselskapet kuttet samarbeidet med NRA.

Delstatsforsamlingen i Georgia, der Delta har sitt hovedkvarter, vedtok å fjerne et skattefradrag for flybensin. Fradraget er verdt rundt 38 millioner dollar – rundt 300 millioner kroner – årlig for flyselskapet. Vedtaket oppfattes om en gjengjeldelse etter at Delta kuttet båndene til våpenorganisasjonen NRA.

Delta er ett av en lang rekke selskaper som ikke lenger vil assosieres med NRA eller gi rabatt til organisasjonens medlemmer etter skoleskytingen i Florida der 17 mennesker ble drept. NRAs fanesak er den grunnlovsfestede retten til å bære våpen og motstand mot enhver innskrenking av denne retten. Organisasjonen driver lobbyvirksomhet og gir valgkampbidrag for millioner av dollar.

– Har seg selv å takke

Georgias republikanske guvernør Nathan Dean har sagt at han vil akseptere vedtaket og mener flyselskapet har seg selv å takke.

– Delta sto for et utsagn eller handling som utløste denne konflikten, sier guvernøren.

Den demokratiske delstatssenatoren Nikema Williams synes «det er uheldig at en så alvorlig sak brukes som en politisk kasteball».

– Vi er delstatens ledere og burde finne løsninger sammen, ikke opptre som bøller overfor selskaper som prøver å gjøre det rette og bøte på den uretten vi har begått overfor barna i dette landet, sier hun.

Andre stater lokker

En trolig utilsiktet virkning av vedtaket i Georgia er at en rekke andre delstater nå prøver å lokke Delta til å flytte hovedkontor. Flyselskapet er et av verdens største med over 850 fly, 80.000 ansatte og en årlig omsetning på opp mot 40 milliarder dollar.

– Hey, Delta. Virginia er stedet for dem som elsker – og for luftfartsknutepunkter. Dere er velkommen til oss når det skulle være, skriver den demokratiske guvernøren i Virginia på Twitter.

Også guvernøren i Connecticut forsøker å lokke selskapet og påpeker at delstaten har satt partipolitikk til side og kommet opp med en fornuftig våpenlov. Også New Yorks guvernør og politikere på ulike nivåer i Ohio og Alabama kunne tenke seg en ny, stor skattyter og arbeidsgiver i sitt distrikt.

Georgia-guvernør Dean er ikke bekymret og tror Delta «vet bedre» enn å vurdere å flytte.

(©NTB)

