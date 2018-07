Folk spiser isprodusenter tomme for is

På grunn av hetebølgen selges det is som aldri før. Hos Hennig-Olsen blir isdiskene tomme, og hos Diplom-Is blir det satt salgsrekorder.

I mai hadde Hennig-Olsen en vekst på 30 prosent. I juni har veksten vært på 20 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er beklagelig at vi går tom for is, men det er en helt spesiell situasjon. Vi har hatt den beste sommeren noensinne, sier Paal Hennig-Olsen, administrerende direktør i Hennig-Olsen Is til DN.

Også Norgesgruppen forteller om utfordringer knyttet til mangel på utvalg på grunn av det enorme issalget.

– Folk spiser isdiskene tomme. I år startet sommersesongen veldig tidlig på grunn av det voldsomt fine været, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen.

Diplom-Is opplyser at de har hatt salgsrekord i mai og juni, og kan også fortelle om en vekst sammenlignet med i fjor.

– I perioden mai til juli har vi hatt en samlet vekst på omtrent 26 prosent i omsetning i forhold til fjoråret. Hittil i år har veksten på enkelte varianter vært opp mot 60 prosent, sier Rita Kristin Broch, Administrerende direktør i Diplom-Is. (©NTB)

