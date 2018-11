Follestad åpner gigantbutikk i Oslo sentrum

Tross kraftig besøksnedgang i Oslo sentrum, gir kleskjeden Follestad gass. - Ligger du midt i indrefileten, så går det bra, sier storeier Ola Mæle.

- Vi skulle gjerne vært trafikkblokaden, som jeg kaller det, foruten. Likevel går det fint an å drive god butikk her hvis du har riktig beliggenhet og riktig produkt, sier Ole Mæle til Nettavisen.

Investor Mæle eier 50 prosent av Follestad sammen med Bengt Follestad (73) og sønnen William (42), som eier 25 prosent hver.

Nå investerer de 15 millioner kroner og åpner en ny flaggskipbutikk i Oslo sentrum, på hjørnet mellom Karl Johan og Akersgata. Butikken på 950 kvadratmeter åpner senere denne måneden.

Salgssvikt

Slik Nettavisen tidligere har omtalt, melder andre butikker i Oslo sentrum om salgssvikt og besøknedgang i år. Butikkeierne mener det gjelder spesielt i etterkant av at bystyret i Oslo har fjernet en rekke parkeringsplasser og endret kjøremønsteret slik at det er vanskeligere å gjøre i sentrum.

Mæle og Follestad mener imidlertid problemet er overdrevet for butikkene direkte på Karl Johan.

- Mange tror Oslo sentrum nærmest er stengt. Selv kjører jeg til til Oslo sentrum hver dag og jeg synes ikke det er et problem. Det er ikke flere biler, det er færre og det er godt med plass i parkeringshusene, sier William Follestad, som er daglig leder i Follestad, til Nettavisen.

GAMMEL BUTIKK: Ola Mæle (t.v.) og William Follestad i den gamle butikken i Akersgata. Der har Follestad holdt til siden 1990.

Til tross for at Karl Johan hadde en halv million færre besøkende i år enn i fjor, tror ikke Mæle det vil ha så mye å si for butikkene langs selve hovedgaten.

- Karl Johan er en destinasjon i seg selv. Ligger du midt i indrefileten, går det bra, sier Mæle.

Han mener det først og fremst er butikkene som ligger litt dårligere til som merker bortfallet av parkeringer.

- Har du en litt dårlig beliggenhet, kan et parkeringsforbud være en katastrofe. Jeg tror det først og fremst har vært der man merker det her i Oslo sentrum, sier Mæle.

Bedre på høsten

Follestad-butikkene hadde riktignok også en tøff vår og sommer, men melder at høsten nå er blitt mye bedre.

- Vinter med to meter snø er katastrofe og sommer med 30 varmegrader er en enda større katastrofe, så jeg tror det forklarer endel av kundesvikten, sier Mæle.

- Men de hadde kanskje ikke kommet på grunn av parkeringsplassene heller, siden noen ønsker å kjøre nærmest til døra. Det er vanskelig å si akkurat hva som er det største problemet, legger Follestad til.

De understreker imidlertid at det høsten har vært fantastisk for kjeden.

- De to siste månedene ligger vi 30-40 prosent over fjoråret. Alt i alt ligger like butikkene an til å komme på samme nivå som fjoråret, sier Mæle, som kom inn i sammenheng med at generasjonsskiftet fra Bengt til sønnen William i 2014.

Nett-konkurransen

Follestad ble startet i Oslo i 1923 og har nå 10 butikker før de åpner den nye giganten i Karl Johans gate.

- De faste kundene har en fast ekspeditør. Hvis deres ekspeditør ikke er der, kommer de tilbake når han er tilbake fra ferie. Ekspeditøren deres kan størrelse og alt, sier Mæle.

Han snur seg mot sin medeier Follestad og spør:

- Hvor mange prosent av dressene blir tilpasset?

-Over 90 prosent, skyter daglig leder inn.

IKKE HELT KLAR: Ola Mæle i det som snart skal bli en ny flaggskipbutikk på Karl Johans gate.

- Nemlig. Det gjør at vi er mindre sårbare for netthandel.

- Men vil ikke det komme i det segmentet også? Zalando satser jo blant annet mye på klær som er nærmest skreddersydde?

- Ja, jeg ser at de satser på det, men det gjenstår å se om de lykkes. Enn så lenge har det vært billigere klær som har vært mest truet. Konfeksjon er tungt å selge på nett, sier Mæle.

Søker om skjenkebevilgning

Follestad og Mæle mener nøkkelen til å lykkes i fremtiden er å tilby kundene en opplevelse.

- Har du en ubetjent butikk med bare stativer bortover, kan du like godt sitte på nettet. Men kan du tilby noe ekstra, blir det noe helt annet, sier Mæle.

Som eksempel forteller han at Follestad nå prøver om å få skjenketillatelse i butikken i Kongens gate i Oslo sentrum, slik at de kan servere champagne til kundene.

- Vi har fått nei to ganger, men vi gir oss ikke, sier Mæle.

