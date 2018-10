For 100 år siden var dette sosial boligbygging - nå er prisen 92.000 kroner per kvadratmeter

I 1918 hersket bolignøden i Kristiania. Lille Tøyen hageby var en del av kommunens satsing for å skaffe folk et sted å bo.

OSLO (Nettavisen): For 100 år siden var dette sosial boligbygging i Oslo. Nå er det borettslagsleiligheter for de få til priser høyt over snittet i hovedstaden.

11,5 millioner kroner er prisantydning for leiligheten som Krogsveen har ute for salg i Lille Tøyen hageby. Leiligheten har et boareal på 126 kvadratmeter (p-rom). Det gir en kvadratmeterpris på 92.000 kroner.

- Akkurat denne type bolig er svært sjelden for salg i Lille Tøyen Hageby. Tore Hunds vei 17 er en stor bolig over fire plan. Den er pent oppusset i senere tid. Akkurat denne type størrelsene er sjelden vare for salg, sier megler Arne T. Sogn i Krogsveen til Nettavisen.

Han forteller at disse leilighetene pleide å være mye mindre, men at både loft og kjeller er utbygget for å få større areal.

Over fire plan

Leiligheten i Tore Hunds vei er tilknyttet Lille Tøyen borettslag. Felleskostnadene er 3802 kroner per måned.

Leiligheten går over fire plan og har to hageparseller. I 1. etasje er det entré, soverom, bad og tv-stue. I 2. etasje finner du et stort innredet loftsrom og i kjelleren er det bad, vaskerom og gjesterom/arbeidsrom med bod.

Grønne omgivelser

Lille Tøyen hageby, som består av 305 leiligheter i murblokker rundt et stort tun, var i sin tid en del av hovedstadens satsing for å møte bolignøden.

Området lå den gangen utenfor bygrensen - i Aker herred. Her hadde kommunen en tomt og her ble det bestemt å bygge utleieleiligheter etter inspirasjon fra engelske hageby-arkitekter.

Tanken var at det skulle være grønne omgivelser og hver leilighet skulle ha sin egen hageflekk til å dyrke mat. Disse hageflekkene ble senere en del av fellesarealet. Arkitekt for Lille Tøyen hageby var Magnus Poulsson, som i Oslo senere ble kjent som rådhusarkitekt sammen med Arnstein Arneberg.

- Hva gjør hagebyboligene så attraktive?

- De har sentral beliggenhet samtidig som de er omkranset av store grøntarealer. Her bor man skjermet i en «by i byen», sier Sogn til Nettavisen.

OVER FIRE PLAN: Lille Tøyen hageby består av 305 leiligheter i murblokker rundt et stort tun. Leiligheten som nå ligger ute for salg går over fire plan og har to hageparseller.

