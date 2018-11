Android-brukere blir manipulert til kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design, misvisende informasjon og gjentakende masing.

Android-brukere blir manipulert til kontinuerlig sporing gjennom utspekulert design, misvisende informasjon og gjentakende masing, viser en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet, som klager inn selskapet for brudd på personvernlovgivningen.

Google sporer brukerne sine gjennom innstillingene «Posisjonslogg» og «Nett- og app-aktivitet», som er en del av alle Google-kontoer. Sporingen er spesielt vanskelig å unngå for alle med Android-telefoner, slik som Samsung og Huawei.

- Google behandler enorme mengder lokasjonsopplysninger, som etter vår mening har blitt samlet inn uten lovlig samtykke ved å manipulere brukerne, sier fungerende fagdirektør Gro Mette Moen i Forbrukerrådet.

Når vi har med oss mobilen, sporer Google hvor vi går, hvilken etasje vi befinner oss i, og hvordan vi beveger oss. Disse opplysningene kan settes sammen med for eksempel hva vi søker etter, og hvilke nettsider vi besøker.

Basert på funnene i rapporten «Every step you take», vil Forbrukerrådet og syv andre europeiske forbrukerorganisasjoner nå klage inn Google for brudd på den europeiske personvernlovgivningen.

Her forklarer Forbrukerrådet hvordan du manipuleres til å bli kontinuerlig overvåket.

– Brukerne har ikke gitt et fritt, spesifikt og informert samtykke til denne formen for datainnsamling, spesielt med tanke på hvor omfattende og massiv sporingen er, sier Moen og legger til: - Vi forventer at selskapene legger til rette for gode og opplyste valg og lar brukerne få kontroll over egne personopplysninger. Dessverre er det ikke slik i dag med Google, noe som både bryter med forbrukernes forventninger, og intensjonen bak det nye regelverket.

