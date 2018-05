Forbrukerrådet vil stanse tjeneste som sammenligner matpriser

Forbrukerrådet stopper omstridt tjeneste som sammenligner matpriser, melder Aftenposten.

Forbrukerrådet anbefaler Regjeringen å stanse prissammenligningstjenesten «Peiling» og skylder på datagrunnlaget fra bransjen, melder Aftenposten.

- Forbrukerrådet har anbefalt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) at det ikke gjennomføres nye prissammenligninger basert på handlekurver. Regjeringen følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett, opplyser Forbrukerrådet i en pressemelding.

– Forbrukerne fortjener bedre utvalg og lavere priser i dagligvaremarkedet, og vi ønsker å kunne bidra til å fremme konkurransen. Men per i dag har vi ikke et datagrunnlag som skal til for å kunne lage et relevant og rettferdig prissammenligningsverktøy, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

– Med dette til grunn har BLD fattet en fornuftig beslutning om at nye prissammenligninger basert på handlekurver ikke skal realiseres.

I pressemeldingen understreker Flesland at hun opplever samarbeidet med kjedene som godt, men at datagrunnlaget fra bransjen per i dag har mangler som gjør at Forbrukerrådet ikke kan levere en fullverdig tjeneste.

– Prissammenligningsverktøy basert på handlekurver er svært komplekst, noe vi må erkjenne at vi har undervurdert, selv om vi var skeptiske til denne løsningen i utgangspunktet. Forbrukerrådets opprinnelige ønske var at forbrukere selv skulle få mulighet til å velge varer og sammenligne priser på disse i sanntid, sier Flesland.

