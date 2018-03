Hva gjør du hvis du vinner 300 millioner i Lotto?

Kupongen er levert, lørdagen kommer og det utenkelige skjer: du vinner førstepremiepotten.

Pengene er på konto, livet som du kjenner det er forbi. Hva gjør man så?

Vi har spurt administrerende direktør i Forvaltningshuset, Michael V. Sivertsen, om råd.

- Det kommer stort sett som en overraskelse når man vinner slike store pengebeløp. Og det er sjeldent personer som har så mange millioner fra før som vinner, det er ofte folk som har en normal økonomi som plutselig får muligheten til å gjøre mye – både for seg selv, familien og samfunnet. Da er det viktig at man tar seg god tid til å la størrelsen på beløpet synke inn. Et beløp i den størrelsesorden gir tross alt ubegrensede muligheter for deg og familien din resten av livet, sier Sivertsen.

- Hvor mye tid legger du i ”god tid”?

- Bruk noen måneder på å bestemme deg for hvilken retning du har lyst til å gå, det er ingen grunn til å forhaste seg. Når dette blir kjent, noe som det ofte blir, blir det sannsynligvis mange pågående telefoner fra mennesker som har, eller mener at de har, mange gode investeringsprosjekt. Det er da mye viktigere å beholde pengene i banken frem til man har rukket å legge en god plan enn å kaste seg på noe som ikke er gjennomtenkt.

Involver familien

Sivertsen råder også til å bruke disse første månedene til å involvere familien i det som har skjedd. Har du barn, er det helt sikkert at disse også vil oppleve endringer knyttet til dette, og da er det viktig at man hjelper dem til å forstå og forberede seg på den nye tilværelsen.

Har du tenkt over hva du bør gjøre dersom du faktisk vinner førstepremiepotten i Lotto?

Den første tiden

Med en helt ny saldo, ønsker mange å øke levestandarden ved å oppgradere realverdier som ny bil og nytt hus. Noen vil også kvitte seg med gjeld og gi bort noe av beløpet til familie.

- Det er blitt bedre og lettere å gi gaver i og med at arveavgiften har falt bort. Det betyr at ingen kan overstyre det du ønsker å gi bort mens du lever, uansett beløp, og det er heller ingen avgift på det, forklarer Sivertsen.

Hvor mye gir man bort til familie?

- Dersom man ikke klarer å bestemme seg, kan det være fint å snakke gjennom dette med en tredjepart som ikke har interesse i utfallet. Noen ønsker for eksempel å opprette et aksjeselskap, der også barna får del i en stor andel av verdiene, men at man fortsatt beholder bestemmelsesrett og utbytterett selv. Deretter kan man bruke de neste fem årene på å innføre dem i hva det vil si å forvalte så store verdier, sier Sivertsen, og påpeker også at det er andre måter å gjøre det på:

- Andre igjen ønsker fortsatt at barna skal få det beste utgangspunktet de kan få og kan studere det de vil, men under forutsetning av at de må bo på hybel og klare seg selv. Når de er ferdige med utdannelsen, nedbetaler de studielånet deres og hjelper dem med førstegangsetablering av bolig.

Hva med dem som drømmer om å si opp jobben på dagen …?

- Jeg tror ikke at det er noe særlig å ha 300 millioner på bok og sitte hjemme i sofaen og se på TV hele dagen. Si gjerne opp jobben dersom det er det du vil, men det er viktig at du da finner på noe annet meningsfullt å gjøre. Ofte er det slik at ønsket om å gjøre noe mer med pengene kommer etter en tid. Da har man rukket å tenke seg om og stake ut en retning, råder Sivertsen i Forvaltningshuset.

Jeg tror ikke at det er noe særlig å ha 300 millioner på bok og sitte hjemme i sofaen og se på TV hele dagen

Det viktigste du gjør

Etter at realverdiene er oppgradert og eventuelle gaver er gitt, er det ifølge Sivertsen å legge en strategi og å vurdere hvilken risiko du kan leve med, de viktigste beslutningene du tar. Når det gjelder å etablere en finansiell portefølje, vil jeg anbefale å bruke tid på å forstå hvordan markedet fungerer. Man skal ikke måtte ha problemer eller bekymringer dersom aksjeverdien faller, derfor er risiko så viktig å tenke gjennom. Og helst i et langtidsperspektiv – tenk ti, tjue år frem i tid.

Når bør man søke råd?

Ifølge Sivertsen er valg av rådgiver underordnet før man har det andre på plass. Deretter kan man velge ut fra behov og kunnskap.

- Det er to typer rådgivere som kan hjelpe deg; rådgivermiljøene, som tar betalt på samme linje som en advokat eller en revisor, eller produktmiljøene der du i større grad vurderer produktene selv og betaler gjennom løsningene som velges. Avhengig av interesse og kompetansenivå, kan du trives med begge retninger. Jeg anbefaler også at du knytter deg til en juridisk rådgiver til organisering av verdiene, sier Sivertsen.

Detalj fra ett av Forvaltningshusets kontorer.

Hva skal man investere i?

- En del ønsker å bli såkalte engle-investorer og investere i for eksempel gründer- eller venturebedrifter, hvor du ikke nødvendigvis kommer til å tjene så mye på kort sikt, men hvor du får mye igjen i gode ideer, nytt kontaktnett og interessante miljøer, sier Sivertsen, og legger til at også veldedighet kan være veien å gå.

- Enten kan man gå investere i etablerte strukturer eller man kan rett og slett starte sin egen stiftelse. Etablerer du noe innenfor allmennyttige formål, betaler du heller ikke skatt, sier han.

Finnes det en bakside ved å vinne så mange penger?

- Livet forandrer seg på veldig mange områder. Den delen av befolkningen som har mye fra før og hvor dette er kjent, har faktisk en god del bekymringer rundt det å ha store midler. Det ligger noen forventninger der, det er ikke uvanlig at det forventes at de skal plukke opp regningen. Det er også mange som føler seg usikre på vennskap som har kommet til etter at beløpet ble kjent og hvem som virkelig er gode venner, forteller Sivertsen.

Også rent økonomisk påløper det noen kostnader selv om gevinsten i prinsippet er skattefri:

- Man må fortsatt betale formueskatt på 0,85 prosent. Det vil si at du må ut med 2, 5 millioner i formueskatt på et beløp som 300 millioner. Og så har man skatt på avkastning. Men Norge har ikke noe spesielt høyt skattetrykk sammenliknet med andre land. Vi er opptatt av at vi ikke skal betale verken for mye eller for lite i skatt, og vi er privilegerte som har et slikt system.

