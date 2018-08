Forsikringsselskap: - Mange studenter kan droppe innboforsikring

At man flytter på hybel for å studere, betyr ikke at du trenger egen forsikring.

Skolestart er rett rundt hjørnet, og mange tusen studenter skal flytte inn på hybel for første gang.

Ifølge forsikringsselskapet er det mange som ikke er klar over at de ikke nødvendigvis trenger å tegne innboforsikring.

Les også: Foreldre vil bruke 1 milliard på skolestart

- Reglene er enkle

– I disse dager får vi en rekke henvendelser fra studenter som er i tvil om de trenger egen innboforsikring. Her er reglene enkle, endrer man ikke sin folkeregistrerte adresse kan man fint bruke foreldrenes innboforsikring. Mange studenter med stram økonomi kan dermed spare mye penger ved å benytte seg av foreldrenes innboforsikring når de flytter hjemmefra, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Espen Opedal er leder i Tryg Forsikring.

– Selv om du kjøper en leilighet eller hybel vil de medbragte eiendelene dekkes av dine foreldres innboforsikring dersom du ikke endrer folkeregistrert adresse, sier han.

Melder du derimot flytting, er egen forsikring nødvendig.

Samme regler for kollektiv

Ifølge Tryg-sjefen gjelder også disse reglene om en flytter inn i kollektiv.

– I et studentkollektiv kan beboerne ha svært ulike forsikringsordninger. Men også her gjelder hovedregelen at det er først når du endrer den folkeregistrerte adressen at du må tegne en egen innboforsikring. Dine eiendeler er derfor forsikret gjennom dine foreldres innboforsikring selv om du bor sammen i et kollektiv. Når det gjelder tyveri oppfordres du til å oppbevare verdisakene dine på eget rom for å være dekket, og ikke i fellesområdet, sier Opedal.

Mest sett siste uken