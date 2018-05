Forsvaret med to ambulansehelikoptre til Finnmark

Forsvaret hjelper Luftambulansetjenesten med helikoptre i både Kirkenes og Lakselv. Det første står klart fra tirsdag kveld.

Tirsdag klokka 21 gikk det ene ambulansehelikopteret i beredskap i Kirkenes. Det skal dekke kysten på Varangerhalvøya.

Forsvaret forsterker dessuten redningshelikopterbasen på Banak i Lakselv med ytterligere ett ambulansehelikopter fra torsdag. Begge helikoptrene er rigget med plass til en bårepasient og har både anestesilege og spesialsykepleier om bord, opplyser Luftambulansetjenesten.

Beredskapen med ambulansefly har vært variabel den siste tiden på grunn av pilotmangel hos operatøren, og Luftambulansetjenesten ba derfor forsvaret om hjelp, som ett av flere tiltak.

– Forsvaret er glad for å kunne hjelpe til og bidra til lå løse en krevende situasjon for en sivil tjeneste. Vi mottok henvendelsen om å bistand fra Helsedirektoratet og har etablert denne kapasiteten på kort varsel. I første omgang er den tilgjengelig i fjorten dager, sier Ivar Moen, oberstløytnant og kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Luftambulansetjenesten vedgår at helikoptrene ikke er en fullverdig erstatning for flyene som mangler.

– Likevel kan det gis langt mer avansert akuttmedisinsk behandling med spesialsykepleier og anestesilege om bord i et helikopter, enn i en bilambulanse. I tillegg går transport av pasienten mye raskere. Vi er glade for at Forsvaret på kort varsel kunne stille med disse helikoptrene, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

(©NTB)

Mest sett siste uken