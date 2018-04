Forvalter: - Det har vært forhandlinger om å selge Norwegian til Ryanair

Tror også Buffett og Bezos kan melde seg på i kampen om Norwegian.

Netfonds-forvalter Roger Berntsen mener det kun er Ryanair som er naturlig partner for Norwegian i Europa. I fjor meldte Ryanair og Norwegian at de var i samtaler om en feeder-avtale, men Berntsen tror de muligens kan ha snakket om noe annet.

- Det kom meldinger om at de har tekniske problemer knyttet til feeder-avtalen. Det burde ikke være en problem, så jeg vi tror at det har vært forhandlinger om noe annet enn selve feeder-avtalen. Vi tror at det har vært forhandlinger om å selge Norwegian til Ryanair, men at de ikke ble enige om pris. Det forklarer den ekstreme retorikken til Ryanair-sjef Michael O'Leary etter samtalene, sier Berntsen.

Berntsen har forvalteransvaret for Netfonds-porteføljene, Netfonds Xtra, som har eid aksjer i Norwegian siden 2012.

Berntsen mener det er en god forretninglogikk i at Norwegian og Ryanair går sammen, ettersom de to selskapene overlapper hverandre i veldig liten grad.

FORVALTER: Roger Berntsen i Netfonds.

Han viser blant annet til at IAG - som eier British Airway og som vurderer å legge inn bud på Norwegian - er store på langdistanseflyvninger, som også er Norwegians store satsing, mens Ryanair ikke er tilstede i det segmentet i det helt att.

- Ryanair og Norwegian ville hatt en helt annen styrke enn et samarbeid med IAG. IAG konkurrerer med Norwegian på de fleste rutene allerede.

Ikke aktuelt

Han tror imidlertid et samarbeid med Ryanair nå er uaktuelt.

- Det toget er gått. De uttalelsene O'Leary har kommet med den siste tiden, burde skremme mange. Det er ikke noe for Norwegians businesskultur og ansatte, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med Norwegian, som ikke kommentere saken.

Åpner for nye bud

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities tror at sjansen for at en annen aktør melder seg på i kampen om Norwegian, reduserer for hver dag som går.

- Men det er mulig det kommer noe. Ryanair har jo vært nevnt og Lufthansa har jo i mange år vurdert å kjøpe SAS. Hvorfor ikke kjøpe Norwegian i stedet?, sier Sivertsen til Nettavisen.

Han understreker at han tror IAG har de beste forutsetningene til å lykkes med oppkjøpet.

Verdens rikeste



Berntsen tror IAG kan få konkurranse fra ingen ringere enn, Jeff Bezos, verdens rikeste mann, og Warren Buffett, verdens tredje rikeste mann.

- De amerikanske flyselskapene har vært imot at Norwegian satser i USA, men nå har Kjos åpnet slusen. Det er noe som heter «If you can't beat them, join them», hvis du ikke kan slå dem, bli med dem. Derfor tror jeg Delta kan være interessert i et samarbeid, sier Berntsen til Nettavisen.

Flygigant

Investorlegenden Warren Buffet (87) er gjennom sitt selskap Berkshire Hathaway største aksjonær i de fire største flyselskapene i USA; Southwest Airlines, Delta Airlines, United Airlines og American Airlines.

Av disse mener Berntsen Delta er det mest sannsynlige til å kaste seg inn i kampen om Norwegian.

KAN INNGÅ SAMARBEID? Norwegian-sjef Bjørn Kjos, Warren Buffett og Jeff Bezos.

- Berkshire Hathaway dominerer det amerikanske transportsystemet gjennom togselskapet BNSF Railway Company og Mclane Company, USAs svar på ASKO i Norge. Det ligger i kortene, slik vi ser det, at Berkshire Hathaway ønsker å ekspandere internasjonalt. Et mulig Delta- samarbeid med Norwegian kan være en vei inn bakdøren til det europeiske markedet, og spesielt det nordiske markedet, som er veldig lukraktivt, sier Berntsen.

Besøkte Alta

Han åpnet dessuten for at Jeff Bezos og Amazon kan bli et del av dette spiullet. Buffett og Bezos har allerede en historie med samarbeid før de gjør oppkjøp.

- Amazon vil ekspandere internasjonalt, men kontrollerer ikke distribusjonen. Derfor kan de være interessert. Vi vet at aktørene snakker med hverandre. Dessuten var Bezos i Alta i forrige uke, sier han.

Han understreker at i motsetning til IAG, som ønsker å ta over Norwegian i noe som kan minne om et fiendlig oppkjøp, vil Bezos og Buffet heller inngå et samarbeid med det norske flyselskapet.

- Tradisjonelt så kjøper ikke de direkte, men inngår samarbeid. Etter en viss tid kan det være naturlig å overta hele selskapet, men de vil ikke gjøre et fiendlig oppkjøp. I stedet vil de la Kjos få drive videre fred og gi han ressursene som trengs for å lykkes, sier Bezos.

Netfonds har vært eier i Norwegian-aksjen siden 2012, da Norwegian bestilte 122 fly fra Boeing og Airbus.

- Grunnen til at vi gikk inn da var at timingen virket perfekt. Norwegian var solide i hjemmemarkedet, i Norge, og de gjorde handelen da konkurrentene lå med brukket rygg, sier han.

