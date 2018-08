Fotball-lag fortviler over SAS - kansellerte flyet to helger på rad

- Jeg blir oppgitt og skuffet over SAS, sier Lars Olden Larsen til Nettavisen.

KFUM spiller i PostNord-ligaen og kjemper om opprykk til førstedivisjon. De to siste helgene har de spilt bortekamper mot Egersund og Vidar fra Stavanger.

Allerede i mars-april hadde laget bestilt returbilletter fra Oslo til Stavanger. Anslagsvis bruker KFUM 400.000-500.000 kroner på flybilletter hos SAS per sesong, fordelt mellom første- og andrelaget.

Men ikke alle på laget føler de har fått valuta for pengene. Både denne lørdagen, og etter kamp forrige lørdag, ble flyavgangene til KFUM kansellert.

Du kan se alle kampene i PostNord-ligaen på NA+ (krever abonnement).

Lars Olden Larsen i KFUM

- Forrige helg skulle vi ta 20.50-flyet fra Stavanger. 20 minutter før avgang fikk vi beskjed om at flyet var litt forsinket. Men vi satt på flyplassen i to timer uten å høre noe fra SAS. Så fikk vi vite at flyet var kansellert. Det de kunne tilby oss var å booke om billetten til mandag, men det passet ikke for oss. Vi har spillere med egne familier som trenger å komme seg hjem. Det var fortvilende, sier Lars Olden Larsen til Nettavisen.

Les også: 100.000 SAS-reisende rammet av lange forsinkelser i år

- Vi er rimelig oppgitt

Når vi snakker med ham sitter han på bussen til Oslo fra Stavanger. Da reiseleder Guttorm Lende lørdag kveld fortalte laget at flyet deres nok en gang var kansellert, trodde spillerne at han spøkte.

Det kunne jo ikke skje to helger på rad.

- Vi er en rimelig oppgitt gjeng som sitter her nå. Forrige helg måtte vi ta toget som tok ni timer fra Stavanger til Oslo. Denne gangen måtte vi ta bussen klokken 06.00 søndag morgen. Jeg blir oppgitt og skuffet over SAS, spesielt over at de ikke klarer å gi oss beskjed i god tid. Denne gangen tilbudte de oss å booke om til en flyavgang klokken 19.30 søndag kveld. Det går jo ikke. Så vi bestemte oss for å ta bussen i dag tidlig. Vi stod opp klokken 05.00 for å spise frokost, så var det å belage seg på den lange turen hjem, sier Olden Larsen.

Les også: Slik avslører SAS juks med billigbilletter

SAS har hatt store problemer med mangel på mannskaper og haugevis med kanselleringer av flyavganger i sommer.

Tonje Sund, pressekontakt i SAS.

Mannskapsmangel har ført til at SAS har innstilt 700 avganger fra april til juni i år, og vi hører daglig om kansellerte fly og turister som sitter fast.

- Det er viktig for oss å gi god informasjon når det gjelder kanselleringer eller forsinkelser. Dersom de ikke har fått det, er det svært beklagelig. Vi har hatt en periode med trafikkforstyrrelser i sommer, men det er bare en liten del av totalen, men det er klart det er kjedelig for de det gjelder, sier pressekontakt i SAS Tonje Sund til Nettavisen.

- En av utfordringene nå er at det er høysesong og flyene er fulle. Da er det vanskeligere å finne raske og gode løsninger. 80 prosent av kanselleringene er forhåndskanselleringer. Da har vi sagt fra til kundene i god tid. Da har vi generelt sett klart å komme med løsninger. Når det gjelder flighten i går kveld fra Stavanger var det en kansellering som kom tett opp mot avgang. Her var det mannskapsmangel.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

SAS beklager

- Hvilke grep har dere tatt for å minimere problemene?

KFUM-spillerne tok bussen fra Stavanger klokken 06.00 søndag morgen.

- Denne sommeren har vi hatt en kombinasjon av problemer. Det går blant annet på mannskapsmangel. Når det gjelder dette har vi kalt inn ekstra ressurser både på bakken og i luften. Vi har for eksempel ansatte soom har gjort en fantastisk innsats, og til og med utsatt egne ferieplaner for å minimere belastningene for kundene, sier Sund.

- Noen har blitt belastet, og det beklager vi. Vi har også leid inn ekstra mannskaper fra våre underleverandører.

Les også: Billigselskap vokser kraftig - truer Norwegian

Selv om KFUM-guttene synes bussturen fra Stavanger til Oslo er lang holder de motet oppe ved å spille kort, prøve å slappe av og være sosial. Men kanselleringene fører til merarbeid.

- Det er en gjeng som er ordentlig fortvilet. Men denne gangen gikk jeg rett bort til skranken og sørget for å skaffe oss hotellrom, og fikk tak i en buss til å frakte oss hjem.

Reiseleder i KFUM, Guttorm Lende.

- Men nå blir det jobbing med å få SAS til å refundere reisen vi opprinnelig bestilte, og med å få erstattet de ekstrautgiftene vi har hatt til middag, annen mat og samle kvitteringer. Det er en del å gjøre når vi er så mange, et helt lag, som er på tur, sier reiseleder i KFUM Guttorm Lende til Nettavisen.

SAS har følgende forklaring på de mange kanselleringene i vår og i sommer.

- Det har også være problemer med flere trafikkforstyrrelser enn vi har beregnet. Det går på at det har vært streik andre steder, tekniske utfordringer og i tillegg har vi fått kritikk for at vi har planlagt for ambisiøst. Men det skal vi ta lærdom av, sier Sund.

Les også: Staten selger seg helt ut av SAS

Mest sett siste uken