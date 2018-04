Fotballkjendis solgte hytta i Blindleia - gikk 600.000 over takst

Tidligere Start- og Tromsø-spiller Ole Martin Årst solgte hytta på Sørlandet.

Fotballkjendis Ole Martin Årst (43) har solgt hytta si på Dybingen rett ved Blindleia utenfor Lillesand og ved innseilingen til Kristiansand. Eiendommen ble solgt for 6,1 millioner kroner en drøy uke etter visning. Det var 600.000 kroner over prisantydning, skriver Fædrelandsvennen.

Den tidligere Start- og Tromsø-spilleren har hatt hytta i Blindleia i seks år. Forrige mandag ble den lagt ut for salg.

- Vi har hatt fem måneder med snø her, noe som er uvanlig her, så hyttemarkedet har såvidt begynt å tine opp. Dette var en av de første sjøhyttene vi har hatt ute for salg i år. Hadde eiendommen hatt egen strandlinje, hadde den nok gått vesentlig høyere, sier megler Andre Sandvik i Eiendomsmegler 1 til Nettavisen.

Han er spent på prisutviklingen på hyttemarkedet på Sørlandet denne sesongen og spår en liten prisoppgang.

Ole Martin Årst (43) har hattsin hytte på Dybingen utenfor Lillesand i seks år. Forrige mandag ble hytta lagt ut for salg. Nå er den solgt.

Hytta som har tilhørt Årst ligger fint til ved sjøen. Den har anneks og båtplass og tre soverom, og du kan parkere på tomta. Det er felles bryggeanlegg med slipp i området. Selv om hytta ikke kan skilte med egen strandlinje, var det mange interessenter og budkamp.

- Til denne hytta kom folk både fra Oslo og Stavanger for å se. Vi merker at bedre veiforbindelse begynner å gjøre seg gjeldende, sier Sandvik til Nettavisen.

Det er under 100 meter til badeområder og bryggeanlegg fra hytta. Hytta er oppført i 1977 og boarealet er på 60 kvadratmeter. Det er tre soverom, bad med dusjkabinett og toalett og kombinert stue/kjøkken med utgang til terrasse. Boligmassen består i tillegg av anneks og redskapsbod.

