Fox News fremmet konspirasjonsteori mot Hillary Clinton - til en Fox-ansatt fikk nok

Justisministeren vurderer likevel å opprette en spesialetterforskning av Hillary Clinton.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump har flere ganger kritisert justisminister Jeff Sessions for at justisdepartementet ikke «går etter Hillary Clinton», hans motstander i presidentvalget og en person som Trump-tilhengerne utallige ganger under valgkampen ropte «Sperr henne inne!» om.

Denne uka kom det fram at Sessions vurderer å utnevne en spesialetterforsker for å granske Clinton, blant annet i forbindelse med salget av et uranselskap til Russland.

Fox News har lenge promotert denne konspirasjonsteorien.

«Dette var en avtale som ble sett over av praktisk talt alle ledere i Obama-administrasjonen, og mange av dem kjente til Clinton-forbindelse, FBIs korrupsjonsetterforskning og historien til Rosatom (Russlands kjernekraftbyrå, red.anm.)», skriver for eksempel Ned Ryun i denne artikkelen som Fox News promoterte.

Sean Hannity, den største profilen til TV-kanalen som kaller seg nyhetsformidler, har omtalt uran-handelen som en del av «skurken Hillary Clintons nett av korrupsjon».

How much legal trouble could Hillary Clinton be in because of the Uranium One scandal? @Peterschweizer and @SebGorka are next #Hannity — Sean Hannity (@seanhannity) October 27, 2017

More big developments on the massive Uranium One scandal… John Solomon and @SaraCarterDC join me next #Hannity — Sean Hannity (@seanhannity) November 3, 2017

Men faktasjekkerne hos Snopes.com tilbakeviste dette allerede 17. oktober.

- Denne Uranium One-historien har blitt avkledd utallige ganger av journalister og uavhengige eksperter. Det er intet annet enn en falsk anklage som Trump-administrasjonen forsøker å trekke oppmerksomhet til for å unngå oppmerksomhet mot seg selv, sier Hillary Clinton i et intervju med Mother Jones.

Hun omtaler det som beklagelig at justisdepartementet blir misbrukt til politiske formål.

- Hvis de sender et signal om at vi skal være som diktaturer, som autoritære regimer, hvor politiske motstandere skal utsettes for urettferdige, svindelaktige etterforskninger, så river det ned den kontrakten vi har om at vi kan stole på rettsvesenet vårt. Det vil være utrolig demoraliserende for folk som har jobbet i justisdepartementet under både republikanere og demokrater, for de vet bedre, utdyper Clinton.

Anklagene fra Trump og Fox News er så feilaktige at selv en Fox News-programleder har revet dem fra hverandre. Spepard Smith gikk igjennom anklagene skritt for skritt i sitt Fox News-program 14. november.

Først fortalte han at anklagen handler om at «Clintons utenriksdepartement godkjente salget av 20 prosent av USAs uranbeholdning til Russland, mens ni investorer i avtalen etterpå sendte 145 millioner dollar til Clinton Foundation.».

- Anklagen kom først fra Peter Schweizer, en redaktør i Breitbart, gjennom hans bok «Clinton Cash». Året etter gjentok Trump anklagen som et eksempel på Clintons korrupsjon, innledet Smith.

- Denne anklagen er unøyaktig på mange måter. For det første hadde ikke Clintons utenriksdepartement makt til å legge ned veto mot eller godkjenne denne transaksjonen. Ni departmentsjefer godkjente salget av Uranium One. Det var enstemmig, ikke en Hillary Clinton-godkjenning. For det andre kunne ikke utenriksminister Clinton eller komiteen stanse en slik avtale. Loven sier at dersom en departementssjef protesterer, er det kun presidenten som kan legge ned veto. Men ingen av de ni protesterte.

Se hele innslaget her:

Når det gjelder donasjonene til Clinton Foundation, som ifølge anklagene var på 145 millioner dollar fra investorene i Uranium One, altså de som tjente på dette salget, påpeker Shepard Smith at 131 av disse millionene kom fra Frank Giustra, som solgte seg ut av selskapet tre år før salget til Russland og halvannet år før Clinton ble utenriksminister.

Ikke overraskende har mange Fox News-seere reagert med hatefulle meldinger mot Shepard Smith. Flere krever at han må få sparken.

Retweet to join other @FoxNews viewers who demand that @ShepNewsTeam be fired after his error-filled Uranium One report. Send Shepard Smith to CNN! pic.twitter.com/WKezwabL9r — Ben Owen 🇺🇸 (@hrkbenowen) November 16, 2017

Sånn kan det gå når man forteller sannheten på Fox News.

