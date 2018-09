Før Luksusfellen var alt kaos: - Jeg har blitt et helt nytt menneske

Livet til Elin (30) var et kaos før Luksusfellen hjalp henne.

- Jeg føler meg som et nytt menneske. Jeg vet der høres ut som en floskel, men når du er vant til å leve med at det ikke går rundt og må spørre andre for å kjøpe mat og har ikke penger til noe ekstra, så er det helt fantastisk å kunne handle nok mat og fylle drivstoff på bilen. Før var alt en kamp hele veien. Nå føler jeg meg som et nytt menneske, sier Elin (30).

Etter samlivsbruddet i 2013 mistet Lene fullstendig kontroll over økonomien. Kostnadene var høyere enn inntektene samtidig som hun dro med seg gammel gjeld fra før bruddet.

EN VOND DRØM: I dag er gjeldsproblemene bare en vond drøm for Elin. Nå har hun kontroll på økonomien.

Før vi gikk fra hverandre hadde jeg kredittkort og refinansierte gjelden min med lån til skyhøy rente. Samtidig fikk jeg en kamp mot Nav. Det gikk et år uten at jeg fikk støtte. Alt bare raste sammen. Jeg fikk ikke endene til å møtes og så ikke hvordan jeg skulle ta tak i problemene, forteller Lene.

Er lovet boliglån



I dag er det som en vond drøm. 500.000 i gjeld ble til 399.000 kroner da Luksusfellen begynte å forhandle. Nå er hun også kvitt 60.000 hun hadde i gjeld sammen med eksmannen, og hun har en nedbetalingsplan som gjør at hun er ferdig med gjelden om 3 år.

Følger hun nedbetalingsplanen fram til neste høst, har kommunen lovet at hun skal få boliglån slik at hun kan kjøpe noe eget.

- Min hverdag hadde ikke vært som den er nå hvis jeg ikke hadde vært med på Luksusfellen. Det har betydd utrolig mye.

Tok alle pengene



Seerne møtte Elin på Luksusfellen i januar 2018. - Når du står på kanten og ikke har så mye valg, så må man gjøre det, sa hun gråtende på skjermen da bunaden måtte selges (les egen sak med video).

- Jeg husker godt Elin fra Kleppe. Hun hadde små barn, kom fra en tøff bakgrunn og hun kjempet Statens innkrevingssentral som hadde gjort en feil, sier Luksusfellens ekspert Lene Drange i dag.

På skjermen kunne seerne se hvordan Drange nærmest skjelte ut Statens innkrevingssentral for å ha fryst Elins konto slik at hun ikke hadde noe penger gjennom helgen. Se klippet nedenfor. Artikkelen fortsetter nedenfor.

Elin har god kontakt med teamet i Luksusfellen og spør ennå om hjelp hvis hun trenger det.

