Fredrik Skavlan knuser Anne Lindmo

Da både Anne Lindmo og Fredrik Skavlan jobbet i NRK, tjente Skavlan nesten 13 ganger så mye som Lindmo.

Skattelistene for 2017 er ute, og viser at Fredrik Skavlan tjente langt mer enn sin daværende NRK-kollega Anne Lindmo.

Skavlan hadde en inntekt på 10.427.126 i 2017, mens Lindmo tjente 813.663.

I 2017 jobbet både Fredrik Skavlan og Anne Lindmo i NRK. Skavlan hadde da sitt talkshow på fredager, mens Lindmo ble sendt på lørdager. I juni 2018 ble det kjent at Skavlan gikk fra NRK til TV 2, etter 20 år som en del av «Gullrekka» på NRK.

Du kan selv søke i skattelistene her.

Skavlan troner på toppen



Skavlan har lenge tronet på inntektstoppen blant TV-kjendisene i Norge. Selskapet hans, Fredrik Skavlan AS, som består av to datterselskap, produksjonsselskapet Monkberry AS og det svenskregistrerte selskapet Fredrik Skavlan AB, har tjent gode penger de siste årene.

I 2013 hadde Fredrik Skavlan høyere inntekt enn Ylvis-brødrene til sammen med en inntekt på over syv millioner, mens han i 2014 kunne vise til en inntekt på over 11 millioner kroner - 10 ganger så mye som mange andre kjente programledere.

I 2015 tjente Skavlan over 19 millioner. I 2016, derimot, hadde programlederen et kraftig inntektsfall og endte på like over 10,2 millioner - en nedgang på 38 prosent fra 2015. Årsaken skal ha vært store interne transaksjoner på grunn av høyt utbytte i datterselskapene, ifølge Hegnar.

FREDRIK SKAVLAN gikk fra NRK til TV 2 i år.

Lindmos inntekt har gått ned



Anne Lindmo har vært ansatt i NRK siden 1994. Talkshowet «Lindmo» hadde premiere i 2012, og tok i høst Skavlan sin plass i «Gullrekka» på fredagskveldene.

ANNE LINDMO har vært ansatt i NRK i 24 år.

Lindmos inntekt har økt de siste årene, fra tett under 900.000 i 2015 til 982.340 i 2016.

I 2017 gikk inntekten henns altså ned mednærmere 170.000 kroner, til 813.663.

Lindmo vinner TV-duellen



I juni ble det altså kjent at Skavlan gikk fra NRK til TV 2, og TV 2 har betalt punget ut millioner for å få Skavlan over til seg.

TV-duellen mellom Skavlan og Lindmo har imidlertid ikke blitt like spennende som først antatt. TV-seerne har i alle fall tilsynelatende valgt sin favoritt: 821.000 så Lindmo sist fredag, mot 238.000 Skavlan-seere. Hvorvidt antall TV-seere lar seg reflekter i lønnsutbetalingene i år, gjenstår å se når skattemeldingene kommer i 2019.

LES OGSÅ: Ny bunnotering for Skavlan, rekordtall for Lindmo



Lindmo har i alle fall bevist at hun hører hjemme i «Gullrekka» på NRK. Oktober-tall fra NRKs analyseavdeling viser nemlig at Lindmo har flere seere og høyere markedsandel enn det Skavlan hadde da det ble sendt på NRK.

- På samme tid i fjor høst hadde Skavlan en snittrating på 714.000 og en markedsandel på 46. Så langt i høst har Lindmo en snittrating på 730.000 og en markedsandel på 51. Det er veldig sterkt av Lindmo, uttalte analytiker Håkon Lund Sørensen i NRK til Nettavisen i oktober.

- Vi snakker om rett over 16.000 seere mer på Lindmo i snitt, det høres ikke så mye ut?

- Nei, men det er her markedsandelen kommer inn. Den sier noe om hvor mange seere det er å ta av, og det er færre seere denne høsten enn i fjor høst. Stadig færre ser lineær TV, så det at Lindmo likevel klarer å vokse i seertall, er en prestasjon i seg selv.

Mest sett siste uken