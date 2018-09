Bompengestriden kan være årsaken til at Ap taper mange velgere både i Sandnes og i fylket, samtidig som Frp går kraftig fram, også i Stavanger, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger Aftenblads meningsmåling for august (krever abonnement) viser størst utslag for Frp, som ligger an til fire nye bystyrerepresentanter. Venstre går like mye tilbake.

Etter forrige valg fikk partiet 7 representanter i bystyret. I målingen, som er foretatt i nye Stavanger kommune (inkludert Rennesøy og Finnøy) ligger partiet an til å få 11 representanter.

- Tallene viser at Frp, særlig med Leif Arne Moi Nilsen i spiss, har markert seg i flere viktige saker, deriblant bompengesaken, Velgere som sokner til oss føler seg trygge på at vi kan levere, sier gruppeleder

Christian Wedler (Frp). til Aftenbladet.

Høyre øker med to representanter, mens Ap taper en.

Venstre og KrF gjør det dårligst på målingen. Tilsammen hadde de to partiene 15 prosent av stemmene i Stavanger, Rennesøy og Finnøy sist. Nå får de mindre enn halvparten, 7,3 prosent. Det betyr ny tilbakegang for KrF, fra 4 til 3 representanter. Venstre går på en stjernesmell. Bystyregruppen på seks representanter kan bli redusert til en duo, skriver Aftenbladet.

