Frp krever høring om bilfritt byliv i Oslo

- Konsekvensene er alvorlige, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Det rødgrønne Oslo-byrådet fjerner resten av de kommunale uregulerte parkeringsplassene i sentrumsgatene i løpet av året. De vil også endre kjøremønsteret og erstatte parkeringsplassene med flere tiltak.

De siste endringene som nå skal gjøres, har fått begeret til å renne over for Fremskrittspartiet. Nå krever nestleder i byutviklingskomiteen i Oslo, Camilla Wilhelmsen (Frp), en åpen høring om byrådets planer.

- Det er første gang det kommer en høring i byutviklingskomiteen om dette, men jeg krever det fordi saken er så alvorlig at vi må se konsekvensene før bystyret vedtar det, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Som nestleder i byutviklingskomiteen kan Wilhelmsen kreve en høring, og hun vil gjøre det i komiteens møte onsdag kveld.

Les også: Slik vil byrådet forandre Oslo

NYTT MØNSTER: Slik ser byårdet for seg det nye kjøremønsteret i Oslo sentrum med flere gåtgater og enveiskjørte gater. Målet er mindre biltrafikk, og å hindre gjennomkjøring fra øst til vest.

- Urovekkende



Frp-politikeren sier det er flere grunner til at hun vil ha en høring.

- Det som er alvorlig er at man skal endre kjøremønsteret i sentrum, og vi har fått urovekkende uttalelser om det. Det andre er at det skal fjernes veldig mange parkeringsplasser, sier Wilhelmsen.

Hun mener endringene særlig vil få konsekvenser for handel og byliv.

- Vi kommer til å se på hvilke foreninger, gårdeiere og etater som vi ønsker å høre konsekvensene av - og hva dette kommer til å innebære for dem, sier Wilhelmsen, og samtidig påpeker:

- Dette går jo også på det estetiske i byen vår. For i denne saken handler det i tillegg om hvordan man skal sette ut bymøbler og gjøre om parkeringsplasser til andre ting. Da er det viktig at vi får satt fokus på om dette er den riktige måten å endre bymiljøet på, sier hun.

Les også: Byrådet vil stoppe gjennomkjøring i Oslo

- Ikke bra for miljøet



Som Nettavisen skrev i forrige uke, vil byrådet etablere et nytt kjøremønster med hensikt å hindre gjennomkjøringstrafikk fra øst til vest i Oslo sentrum. Det vil de gjøre ved å etablere flere gågater, enveiskjørte gater og vanskeliggjøre gjennomkjøring. Målet er færre biler i sentrumsgatene.

I høringsrunden for et nytt kjøremønster, er det flere som har påpekt sin uenighet, deriblant Foreningen Byfolk Oslo Sentrum.

«Et kjøremønster som det foreslåtte, vil gi store utfordringer for næringstransport (nyttetrafikk, vareleverandører, søppelhåndtering, håndverkere, gårdeiere mv.). Disse hindres nå i praksis i å benytte sentrumsgater på tvers inne i bykjernen. Sentrum deles nå i soner; hvor biltrafikk som kjører inn i en sone ikke skal tillates å kjøre videre til neste nabolag i en annen tilstøtende sone; men skal tvinges til å kjøre ut igjen fra samme sone og til sentrumsringen (Ring 1), skriver foreningen.

- Det rammer så hardt, og det verste er faktisk det å endre kjøremønster. Slik det er foreslått vil det bli vanskeligere å kjøre. Hvis du skal fra øst til vest så må du kjøre ut og inn igjen i sentrum, og du må kjøre lenger. Det blir unødvendig kjøring som heller ikke er så bra for miljøet, sier Wilhelmsen.

Les også: Hans Edvardsen skulle gjøre Oslo sentrum bilfritt. - Jeg fikk sparken fordi jeg sa tydelig ifra

- Byråd til høring



Hun er også kritisk til flere av de andre tiltakene i prosjektet Bilfritt byliv, som å stenge Fritjof Nansens plass med bom for å hindre biltrafikk.

- Det som er gjort på Fritjof Nansens plass, med å sette ut det jeg mener er simple utemøbler, har ikke vært veldig vellykket. Nå skal de sette opp en bom, og det gjør plassen veldig lite hyggelig, sier Wilhelmsen.

KRITISK: Wilhelmsen karakteriserer utemøblene som er satt ut i Borggården ved Oslo rådhus som simple. Hun er kritisk til at plassen nå skal stenges med en bom.

Hun mener det er flere som nå må kalles inn til en høring, blant annet de ansvarlige etatene, Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten, i tillegg til byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

Hun ramser også opp flere andre som bør få si sitt: Oslo håndverker- og industriforbund, Taxiforbundet, NAF, Oslo politidistrikt, Brann- og redningsetaten, Renovasjonsetaten, Oslo handelsstandsforening, Visit Oslo, Blindeforbundet og Handikapforbundet.

- Det er ikke noen hemmelighet at vi i Frp mener at dette ikke vil være til det beste for Oslo sentrum. Konsekvensene kan bli dramatiske for sentrumslivet vårt, og da må vi få fram det fra de som blir berørt, sier Wilhelmsen, som har en klar mening om hva høringen bør ende med:

- Jeg ønsker å få stoppet dette, og å få satt en strek for flere av tiltakene.

Mest sett siste uken