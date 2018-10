FrP-topper langer ut mot kutt i støtten til Human Rights Service

Varsler kamp mot egen regjering.

I forslaget til statsbudsjettet for 2019 reduserer regjeringen støtten til Hege Storhaugs Human Rights Service (HRS) med 500.000 kroner - fra 1.835.000 kroner til 1.335.000 kroner.

Det reagerer FrP-toppene, nestleder Sylvi Listhaug og tidligere justisminister, Per Willy Amundsen, sterkt på.

- Det er smålig og unødvendig av Jan Tore Sanner å kutte i støtten til Human Rights Service (HRS) som har vært den eneste organisasjonen som har løftet frem problematiske sider ved integreringen, skriver Listhaug på Facebook mandag ettermiddag.

FrP-nestlederen varsler nå at partiets stortingsgruppe vil kjempe for at Human Rights Service skal få mer støtte.

PENGEKUTT: Hege Storhaug og Human Rights Service får mindre penger fra staten i 2019, hvis statsbudsjettet blir godkjent i nåværende form.

- Jeg aksepterer ikke kutt i tilskuddet til Human Rights Service (HRS). Regjeringen kaster penger etter venstresidens naive innvandrerorganisasjoner, mens de kutter i HRS. Det er et skremmende og smålig forsøk på å undertrykke kritiske stemmer, skriver Per-Willy Amundsen.

- Gjennom tiår har HRS vist frem alt som ikke fungerer på innvandrings- og integreringsfeltet. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ser ut til å mislike slik ubehagelig kunnskap, da er det kanskje enklest å sensurere den? Det er en metode som ikke får min støtte, fortsetter stortingsrepresentanten.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har ikke anledning til å kommentere kritikken mandag kveld, opplyser hans kommunikasjonsrådgiver Martin B. Andersson til Nettavisen.

FÅR KRITIKK: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Stortingsrepresentant og medlem i finanskomiteen, Abid Raja (V), reagerer sterkt på kritikken mot Sanner.

- Jeg synes det er trist og oppsiktsvekkende hvordan en tidligere integreringsminister og statsråd på denne måten angriper sin egen regjering, sier Raja til VG.

Raja påpeker at HRS tidligere har sagt at de egentlig vil skrote hele tilskuddsordningen.

REAGERER: Venstre-representant forsvarer Jan Tore Sanner.

- Jeg mener det er et helt riktig kutt av regjeringen, og jeg vil rette en stor takk til Jan Tore Sanner som våget å gjøre dette. Vi i Venstre mener det er på høy tid, så dette er et gjennomslag for Venstre i regjering også, sier Raja til Dagbladet.

Integrering- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) anbefalte i 2016 at HRS skulle miste støtten, men de beholdt tilskuddet i både 2017 og 2018. Det gjør stiftelsen også i 2019, men det legges altså opp til at tilskuddet kuttes med 500.000.

