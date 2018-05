Frp vil ha folkeavstemning om 53 nye bomstasjoner i Oslo og Akershus

Frp-politikere i Oslo og Akershus vil be om at det holdes folkeavstemning om de 53 nye bomstasjonene som er planlagt i de to fylkene neste år.

Vibeke Limi, som er gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget i Akershus, sier til Dagsavisen at hun vil foreslå dette under junimøtet i fylkestinget. Hun mener bilistene får for lite tilbake for bompengene de betaler.

– Av det som kreves inn i Oslo, går bare 11 prosent til vei, mens 89 prosent går til kollektivtiltak. I Akershus går 70 prosent til kollektivtiltak. Men er det riktig at bilistene betaler for dette? Det de kollektivreisende betaler inn i Oslopakke 3 er til sammenligning å regne som ingenting, sier hun.

Hun får støtte av Geir Hågen Karlsen i Oslo Frp og av partiets samferdselspolitiske talsperson Morten Stordalen.

Det er planlagt 53 nye bomstasjoner i og rundt Oslo 1. mars neste år. Disse kommer i tillegg til de 20 bomstasjonene som allerede utgjør Oslo-ringen og Bærumssnittet, de ni bomstasjonene på bygrensen i Oslo vest.

Professor i statsvitenskap Tor Bjørklund ved Universitetet i Oslo har forsket på folkeavstemninger. Han sier at han ikke tror Frp-politikerne har noe håp om faktisk å vinne fram med ønsket om folkeavstemning, men at det kan være nyttig overfor egne medlemmer og velgere.

– Beskyldninger om løftebrudd og knefall for bompengetilhengere kan pareres med: Skyld ikke på oss, vi stilte krav om folkeavstemning.

(©NTB)

Mest sett siste uken