Frps nye nestleder Sylvi Listhaug har en plan klar for partiet

Som ny nestleder i Frp har Sylvi Listhaug en rekke planer for partiet.

Frps nyvalgte nestleder Sylvi Listhaug innrømmer at Frp har tapt troverdighet på eldreomsorg. Og at de må få den tilbake. Det skriver VG tirsdag.

- Det er viktig at vi fortsetter med innvandring og integrering i lokalvalgkampen, men vi må også få frem et tydelig nei til eiendomsskatt og sørge for valgfrihet i eldreomsorgen, sier Listhaug til VG.

Listhaug, som meldte seg inn i Frp på 90-tallet, har tidligere fortalt at det var interessen for eldreomsorgen som brakte henne inn i politikken. Frp-veteranen og Listhaugs forbilde John Alvheim sto da på barrikadene for eldreomsorg.

Listhaug medgir overfor VG at Frp har mistet troverdighet på helsefeltet – som partiet for de eldre. Og at de må jobbe for å bli mer synlige fra sentralt hold.

- Det er et område vi må bygge opp økt troverdighet på over tid igjen. Vi har hatt veldig høy troverdighet på det, og nå har vi ikke så høy troverdighet. Men det må vi ha ambisjoner om å få igjen, sier Listhaug til VG.

Den nye Frp-nestlederen minner om at partiet har nåværende eldreminister og at hun selv sitter i helse- og omsorgskomiteen.

