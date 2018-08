Færre fotgjengere og lavere omsetning i Oslo sentrum

Bilene skal fjernes fra Oslo sentrum for å skape mer byliv, men nå viser tall fra Promenaden AS et markant fall i antall fotgjengere på Karl Johans gate. I tillegg melder butikker om fall i omsetningen.

– Det er urovekkende at det er færre fotgjengere i Oslos hovedpulsåre, sier administrerende direktør Glenn Eikbråten i foreningen Byfolk Oslo Sentrum til Estate Nyheter.

Byfolk representerer 80 prosent av alle bygårdene i bykjernen, og nylig sendte foreningen en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områdereguleringen for gater og byrom i Oslo sentrum.

Til Estate Nyheter sier Eikbråten at biltrafikk fjernes for å skape økt byliv i Oslo sentrum, og da er det betimelig å påpeke at det er det færre fotgjengere på Karl Johans gate.

Glenn Eikbråten, administrerende direktør i Byfolk Oslo Sentrum.

– Det er viktig at kommunen ikke bare stenger og begrenser, men også tilrettelegger for at det kommer flere mennesker til sentrum, sier han, og legger til:

«Hvis det er en dårlig utvikling, bør det gjøres endringer i tiltakene. Og så er det jo fantastisk hvis det går veldig bra.»

Tall fra Promenaden AS viser at det hittil i år går 7,7 prosent færre mennesker på Karl Johans gate sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I tillegg får Byfolk tilbakemeldinger fra gårdeierne om nedgang i både omsetning og besøkende.

I høringsuttalelsen til PBE skriver Byfolk at omsetningstall fra utsalgssteder i Karl Johans gate viser nedgang i omsetning for en rekke butikker.

– Vi opplever således sammenheng mellom fotgjengernedgang og omsetningsnedgang i hovedgaten Karl Johan. Dette er faretruende. Omsetningsnedgangen vises særlig på lørdager, og de faktiske fotgjengermålingene viser at vi har færre barnefamilier på Karl Johan enn tidligere, skriver gårdeierforeningen, og påpeker at tall fra kjøpesentrene utenfor Oslo sentrum viser en en svak oppgang i antall besøkende.

Byfolk etterlyser et «byregnskap» med omsetningstall fra førsteetasjebedriftene.

– Kommunen har tidligere beroliget oss om å legge frem «Byregnskap», og at slike analyser skal gjennomføres, for at vi sammen kan vite om prosjektets tiltak gir økt byliv med økt omsetning og flere mennesker i sentrum. Det er essensielt at kommunen fremlegger omsetningstall, og at vi sammen gjør evalueringen av igangsatte tiltak før etatene iverksetter ytterligere tiltak, heter det i høringsuttalelsen.

