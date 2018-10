Færre politistudenter ut i jobb etter endt studium

Utviklingen er ikke positiv for nyutdannede.

Politihøgskolen melder at kun fire av ti som gikk ut av Politihøgskolen i 2018 er i jobb i etaten per tredje kvartal – en lavere andel enn for tidligere kull, og man kan se en negativ trend.

Slik var andelen i jobb for avgangskullene målt på samme tid i tidligere år:

2014: 71,5 prosent.



2015: 78,6 prosent.



2016: 39,5 prosent.



2017: 51,9 prosent.





- Disse tallene gir grunn til bekymring. Både for nyutdannet politi, men også for etaten og samfunnet som trenger disse dyktige og topp motiverte medarbeiderne.





Les også: Tre av ti politistillinger besatt av kvinner





- Vi er ikke i mål med bemanningsøkningen i norsk politi. Nå er det ikke urimelig med en viss ventetid, og Politihøgskolen mener det skal være konkurranse om jobbene, det gir bedre resultater på alle måter. Men 4 av 10 fra 2018-kullet i jobb nå utpå høsten er ikke en god situasjon, sier rektor Nina Skarpenes i en pressemelding.

Rektor ved Politihøgskolen Nina Skarpenes.





Hun sier videre at samlet sett er disse tallene og signalene i statsbudsjettet en negativ faktor, både når det gjelder studiemiljøet ved skolen og rekrutteringen til etatene. Ifølge Studenttorget varsler regjeringen at de nå vil kutte øremerkede midler for å hjelpe ferdigutdannet politi med å komme ut i jobb raskest mulig.





- Vi risikerer å gå glipp av mange dyktige søkere. Nå kan det være at situasjonen bedrer seg i siste kvartal, og at distriktene finner midler til ansettelser, slik Politidirektoratet nå signaliserer. Men jeg håper at det nå ses grundig på hele situasjonen for nyutdannet politi, vi trenger et løft på dette fremover, sier Skarpenes.

Mest sett siste uken