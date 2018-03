Frykt for handelskrig ga amerikanske børser en tung uke

Dow Jones falt kraftig på slutten av uka.

NEW YORK (Nettavisen): I løpet av de to siste timene av fredagens åpningstid sank Dow Jones-indeksen med over 500 poeng. Dagen endte totalt sett med en nedgang på 424,69 poeng eller 1,77 prosent og landet på 23.533,20 poeng.

Det er 1300 poeng mindre enn ved starten av uka.

Dow Jones sank hele 5,7 prosent totalt denne uka og er på sitt laveste nivå siden november i fjor. Denne uka er den verste for Dow på to år.

Årsaken er at USAs president Donald Trump har innført tolltariffer for å straffe Kina, noe kinesiske myndigheter har reagert sterkt på. Aksjemarkedet reagerer dermed ut fra en frykt for at det skal oppstå en handelskrig.

- Vi har en generell utfriking. Vi aner ikke hvor den neste skoen skal falle når det gjelder handel, sier Michael Block, sjefsstrateg hos Rhino Trading Partners, til CNN.

Den bredere Standard & Poor 500-indeksen falt med over to prosent fredag, 55,43 poeng, til 2588,26 poeng, mens Nasdaq endte på 6992,67 poeng etter en minus på 2,43 prosent eller 174,01 poeng.

S&P gikk dermed ned rundt 6 prosent denne uka, mens Nasdaq falt 6,5 prosent.

