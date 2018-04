Frykt for handelskrig gir kraftig fall på Oslo Børs

Børsen er kraftig ned etter at USA og Kina rasler med sablene.

Oslo Børs faller kraftig onsdag, drevet av frykt for handelskrigen mellom Kina og USA.

- Det er helt åpenbart frykt for handelskrig som sender børsen ned, både konsekvensene av de tiltakene som er iverksatt og usikkerhet rundt hva som skjer fremover. Folk tør ikke investere fordi de ikke lenger kjenner rammebetingelsene, sier sjefanalytiker Peter Hermanrud i Sparebank1 Markets til Nettavisen.

Faller

Både USA og Kina trapper onsdag opp handelskrigen med toll på en rekke nye varer. Amerikanske soyabønner og kinesisk elektronikk er blant produktene som blir rammet.

Oslo Børs er ned 1,85 prosent og de fleste europeiske markeder faller også.

Han sier at dette påvirker Norge på en rekke område.

- På den ene siden har du konsekvensene av at enkelte selskaper får dårlige markedstilgang for noen av produktene sine. Samtidig er det en fare for at verdensøkonomien blir dårligere. Det vil jo påvirke alle, slik vi så senest i finanskrisen, sier Hermanrud.

Alle sektorer truffet

Blant taperne på børsen onsdag er DNB, som er ned 2,2 prosent og Yara som faller 2,56 prosent. Schibsted er aller mest ned av de store selskapene på børsen med en nedgang på over fire prosent.

Hermanrud er usikker på hvordan veien går videre.

- Jeg tror nok kanskje det roer seg, men bildet er uoversiktlig nå. Faren for en større korreksjon er åpenbart til stede. Stadig flere er bekymret for at verden er mindre forutsigbar, sier han.

Han mener Donald Trump spesielt bidrar til dette, og viser til de kraftige utfallene som presidenten har kommet med mot Amazon den siste tiden. De har sendt aksjen kraftig ned, i kjøpvannet har andre IT-aksjer fulgt etter.

- Plutselig liker ikke Trump Amazon. Det er ikke bra for Amazon, men i realiteten rammer det alle selskaper. Det skaper en ubehagelig følelse om at hvem som helst kan få problemer med myndighetene. Her er i vesten er vi ikke vant til å tenke sånn, men vi må det kanskje nå, sier han.

