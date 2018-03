Frykten avtar - solid børsoppgang i New York og Asia

Asia i fotsporene til Wall Street - oppgang over hele linjen.

Mandag 26.03 ble en god dag på børsen i New York. Dow Jones-indeksen steg 2,7 prosent til 24.158 poeng, etter å ha falt hele 1.400 poeng forrige uke.

Tirsdag følger Asia opp. 2,5 timer etter åpning er Tokyos hovedindeks, Nikkei 225, opp hele 1,83 prosent, Seouls KOSPI-indeks er opp 0,76 prosent og Hongkongs Hang Seng-indeks er opp 1,43 prosent. Også oppgang i Singapore, der Straits Times er opp 0,62 prosent 45 minutter etter åpning.

I likhet med Wall Street er det tegn til at USA og Kina vil unngå en opprivende handelskrig. Nyheten om at Nord Koreas leder Kim Jung-il besøker Kina bidrar også til dette sentimentet, ifølge Bloomberg.

I New York mandag noterte S&P 500-indeksen den største veksten på én dag siden august 2015, ifølge Bloomberg. Det var spesielt aksjer innen bank og teknologi, de samme aksjene som led de hardeste tapene forrige uke, som mandag fikk en god start på en ny uke. Microsoft gikk opp hele 7 prosent, mens Bank of America steg 4,4 prosent.

Investorene skal ha blitt oppmuntret av tegn på at USA og Kina ønsker å unngå en handelskrig.

Facebook gikk imidlertid ned med 2,2 poeng etter at de ble kjent at The Federal Trade Commission, USAs føderale organ for forbrukervern, innleder granskning av IT-giganten.

