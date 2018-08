Frykter konkurs for Trondheim Spektrum

Trondheim Spektrum trenger inntil 55 millioner i ny egenkapital, men flere av de største eierne sier nei.

Før sommeren ble det kjent at Trondheim Spektrum, der kommunen er største eier, er i en kritisk økonomisk situasjon. I et ekstraordinært

styremøte i slutten av juni vedtok styret å be eierne skyte mer penger inn i selskapet og samtidig be byggelånsbanken Nordea om ytterligere lån, til

sammen 90 millioner kroner, skriver Adresseavisen (krever abonnement).

Trondheim kommune eier 78 prosent av selskapet. Storbankene Danske Bank, Sparebank 1 SMN og Nordea er de andre store aksjonærene. De tre eier til sammen 17 prosent av selskapet.

I løpet av sommeren har eierne blitt bedt om å stå for 55 millioner av dette, gjennom å skyte inn ny egenkapital.

Alle tre bankene sier ifølge Adresseavisen nei til å skyte inn nye penger, og konkursfaren truer.

Administrasjonen i kommunen antar at hallen vil bli overdratt fra bostyret til byggelånsbanken Nordea ved en eventuell konkurs, siden de har førsteprioritets pant i anlegget.

Trondheim Spektrum har en gulvflate på 15 000 m² fordelt på 8 flerbrukshaller, samt et vrimleområde på over 1000 m² som inneholder kafeteria og minibank. Den største hallen har 3400 sitteplasser og plass til 6000 mennesker stående.

