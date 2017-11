Frykter sju år med fallende boligpriser

Sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets sier at bunnen i boligmarkedet kan være nådd, men frykter at prisfall på 40 prosent.

– Alle ser ut til å tro at boligprisfallet fortsetter frem til sommeren, og så er det over. Det er mer enn 50 prosent sannsynlig at de får rett. Det er til og med mulig at prisene har nådd bunnen allerede, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

Les også: Nordea venter fortsatt boligprisfall – og mest i Oslo

Men Hermansrud frykter at prisfallet i boligmarkedet kan fortsette i opp til sju år, og at prisene kan falle med opp til 40 prosent.

– Alle land opplever jevnlig fall i boligprisene på 30 til 40 prosent. Det kan godt skjer her også. Det er en høy risiko for at fallet denne gangen kan vare i fire til syv år, sier han.

Les også: Norges Bank: Høy gjeld gjør det finansielle systemet sårbart

Han sier at flere forhold i dagens boligmarked, kan føre til prisfall.

For det første er byggeaktivitet høy sammenlignet med befolkningsvekst. For det andre har mange svært mye investert i bolig. Hvis prisene går ned, vil folks sparepenger forvitre. Dermed må de spare enda mer for å kunne oppgradere boligen. Det kan påvirke forbruket og få store konsekvenser for økonomien, sier Hermansrud.

kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN mener at lånetaket bør heves, slik at flere kan få mulighet til å kjøpe bolig i Oslo.'

Les også: Finanstilsynet skal revurdere boliglånsforskriften

– De som tror at boligmarkedet raskt vil bedre seg i Oslo, undervurderer nok hvor stor andel av potensielle boligkjøpere som nå rett og slett ikke får lån, sier han til DN.

Han sier at regelen om at du kan låne maksimalt fem ganger bruttoinntekt, stopper mange førstegangskjøpere, og mange med solid økonomi som ønsker å kjøpe for utleie.

Mest sett siste uken