Full splid i Høyre om økt bilavgift

GARDERMOEN (Nettavisen): Høyre avgjør lørdag ettermiddag om de vil gå inn for å øke engangsavgiften for bensin- og dieselbiler. Avgiftsfrie elbiler og lavere utslipp fra fossile kjøretøy gir færre skatteinntekter for staten.

Selv peker Høyre på dette vil fremskynde overgangen til en bilpark med nullutslipp.

– Transportsektoren er en av de største utslippskildene i ikke-kvotepliktig sektor, heter det i forslag til den såkalte resolusjonen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) vil ikke kommentere forslaget før det har vært oppe til behandling. Det vil derimot finanspolitisk talsmann for Frp, Helge André Njåstad.

– Det er ikke aktuelt for oss å være med på dette, sier Frps Helge André Njåstad til Nettavisen.

– Men hva gjør dere dersom forslaget går igjennom?

– Høyre står fritt til å mene hva de vil, men vi vil akseptere at dette blir regjeringspolitikk. I denne saken er det tydelig at vi har et forskjellig ståsted, sier Njåstad.

– Så det stopper der?

– Vi satser på det, sier han.

Rammer vanlige folk



Innad i Høyre er også stemmer som ikke synes det er en gode idé å øke engangsavgiften på fossile kjøretøy.

– Det vil gå ut over helt vanlige folk og næringsliv som er avhengig av bilen. Det vil gjøre at folk heller fortsetter å kjøre en gammel, mer forurensende bil fremfor å kjøpe seg en nyere, tryggere og mer miljøvennlig bil, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) til Nettavisen.

– Jeg mener Høyre fortsatt bør gi gulrøtter fremfor å øke skattene til folk. Vi skal få en mer miljøvennlig bilpark. Men dette er feil forslag. Vi bør heller midlertidig øke vrakpanten for å få forurensende biler av veien og fortsette å legge til rette for at folk velger mer miljøvennlig, fortsetter hun.

ADVARER SINE EGNE: Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth ber Høyre starte i andre enden. Hun åpner for å øke avgiftsnivået på null- og lavutslippsbiler.



At staten taper penger på at stadig flere nordmenn velger kjøretøy som gir lavere eller ingen engangsavgift til staten, er verken Lønseth eller Njåstad bekymret.

– Er det et problem at bilistene ikke lenger er en melkeku for staten? spør Frps Helge André Njåstad.

– Det aller viktigste er å gjøre de nye miljøvennlige bilene enda billigere. Modellene er da å sette ned engangsavgiften. Bilene man kjøper i dag er mer miljøvennlige enn de som er på veien, så da må nye biler bli billigere, ikke dyrere, sier han.

Frykter ikke for regjeringssamarbeidet



Det er ikke bare elbiler som gir staten færre inntekter. Også lavere utslipp fra bensin- og dieselbiler er altså med på å redusere milliardinntektene for staten.

Det oppfatter ikke politikerne som et problem.

– Trenger vi disse milliardene da? Det må ikke bli sånn at man automatisk tenker at man skattlegge innbyggerne. Vi får heller bruke mindre penger i staten, sier Njåstad.

Mari Holm Lønseth mener hennes eget parti har startet i feil ende.

– Vi må heller vurdere å se på avgiftsnivået på null- og lavutslippsbiler for at også de skal ta sin del av kaka. Det må vi se på om vi skal ha et bærekraftig avgiftsnivå etter 2025, skriver hun.

Blir forslaget vedtatt frykter hun ikke for regjeringssamarbeidet med Fremskrittspartiet.

– Nei, vi samarbeider godt med FrP og det har vi tenkt å fortsette med, skriver hun.

