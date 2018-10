Ga 21 millioner i boligrabatt

Grace Skaugen ba om 80 millioner for Frogner-villaen, men måtte selge for 59 millioner.

Grace Reksten Skaugen og ektemannen Morits Skaugen har i over et år forsøkt å selge villaen i Gyldenløves gate 49 på Frogner. Boligen ble lagt ut for salg i juli 2017. Allerede i desember 2017 hadde paret kjøpt to leiligheter i Halvdan Svartesgate til 50 millioner kroner, skrev ABC Nyheter i fjor. Prislappen for disse to leilighetene er 50 millioner kroner til sammen.

Etter 14 måneder i markedet har Skaugen solgt boligen for 59 millioner kroner - 21 millioner under prisantydning.

Grace Montgomery Reksten Skaugen er fysiker og forretningskvinne. Hun har doktorgrad i laserfysikk og jobbet som forsker ved Columbia University i New York. I Norge har hun vært styremedlem i Statoil ASA og direktør i Orkla Enskilda Securities (Wikipedia). I 2007 ble hun kåret til Årets styreleder (les egen sak).

Ektemannen Morits Skaugen måtte i september avvikle driften av familiens rederi (les egen sak).

- Ansvaret er mitt alene, og jeg og min familie taper mest av oss alle, skrev Skaugen i et brev til aksjonærene.

Da Skaugen la ut Frogner-villaen på 400 kvadratmeter med tilhørende garasje og leilighet på 50 kvadratmeter sommeren 2017, ble prisantydningen karakterisert som frisk.

Eiendomsmeglere sa til Finansavisen den gang at markedsprisen var mellom 50-tallet og 70 millioner kroner. Boligen ligger i et svært eksklusivt område av Oslo, bare et steinkast unna Frognerparken.

Grace Skaugen og ektemannen er ikke fremmed for lukseriøse eiendommer. Tidligere eide de villaen i Prinsessealleen 18 som Kjell Inge Røkke og ekskona Anne Grethe Eidsvig bodde i før de flyttet til Konglungen (les egen sak).

