Gigantfeltet Johan Sverdrup vil bli billigere og gi mer olje

Norges største oljeutbygging på tretti år, Johan Sverdrup-feltet, fårøkte ressursestimat og lavere kostnader.

- Dette er en merkedag for Norge. Sverdrup er Norges desidert største industriprosjekt og er anslått å gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid. Utbyggingen har betydd mye for leverandørindustrien i en vanskelig periode, og skaper arbeidsplasser og store ringvirkninger over hele landet, sier Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i en melding.

Johan Sverdrup-feltet er den største feltutbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet. Med de nye anslagene vil feltet tåle en svært lav oljepris. Feltet vil være lønnsom selv med en oljepris på 20 dollar fatet, mot 75 dollar fatet i dag.

Aldri sett noe liknende

Nå melder Eqinor (tidligere Statoil) om at feltet blir enda billigere.

- I industriens historie tror jeg aldri vi har sett et prosjekt som har blitt så mye forbedret som det Johan Sverdrup har blitt de siste 3 årene, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor i en melding.

Equinor annonserer i dag økte ressursanslag og reduserer det samlede investeringsestimatet for både første og andre fase av utbyggingen med ytterligere 6 milliarder kroner siden februar i år. Feltet vil på det meste produsere opp til 660.000 fat med olje per dag.

Med andre ord betyr dette mye klingende mynt inn i den norske statskassa. Utbyggingen av hele Johan Sverdrup-feltet er beregnet til å bidra med mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid.

Siden 2015, har Equinor redusert det samlede investeringsestimatet for utbyggingen med over 80 milliarder kroner.

- Prosjektet vil gi enda større verdiskaping og større ringvirkninger enn tidligere anslått, sier Equinor-sjef Eldar Sætre.

Flere jobber

Feltet vil også ha mye å si for sysselsetting.

Equinor sier også at i en oppdatert analyse fra Agenda Kaupang estimerer at utbyggingen av Johan Sverdrup fase 1 og fase 2 kan bidra med over 150 000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025. I driftsfasen er det beregnet at Johan Sverdrup kan sysselsette over 3400 årsverk per år.

Investeringsestimatet for fase 2 er nå 41 milliarder kroner, mot tidligere 45 milliarder kroner, og balanseprisen for fase 2 er nå på under 25 dollar fatet.

Planen for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup fase 2 inngår også tiltak for å legge til rette for kraft fra land til Utsirahøyden i 2022. Utslippsbesparelsene fra Johan Sverdrup-feltet anslås til 460.000 tonn CO 2 i året, som tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år.

