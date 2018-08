Giganttap for Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers

Kostnadene til Sandefjord-rederiet var dobbelt så høye som inntektene.

Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers (NAT) var lenge kjent utbyttemaskin som ga aksjonærene god valuta for pengene.

Den tiden er foreløpig slutt etter at ratene i tankmarkedet de siste årene har falt kraftig. Det siste kvartalsregnskapet til det Sandefjord-baserte rederiet, som er notert på New York-børsen og har hovedkontor på Bermuda, viser at selskapet blør penger.

Kjempetap

NATs fraktinntekter i andre kvartal i år (april, mai og juni) var på skarve 27 millioner dollar, rundt 220 millioner kroner.

Selskapets kostnader var samtidig omtrent dobbelt så høye og beløper seg på 54 millioner dollar, eller 444 millioner kroner.

Selskapets nettoresultat blir dermed på hele -27 millioner dollar, en forverring fra et tap på 19,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Så langt i år har hele 47 millioner dollar forsvunnet ut av selskapet.

Selskapet mener imidlertid netto driftsinntjening gir bedre inntrykk av utviklingne av kvartalet. Den var på 0,8 millioner dollar i kvartalet.

Selskapet er dessuten i hardt vær tiden også av andre grunner. NAT er nemlig anklaget for å solgt skip for skraping i Bangladesh. Hansson har imidlertid avvist ovefor Nettavisen at NAT har noe ansvar for dette.

Betaler utbytte

Til tross for selskapets giganttap, betaler likevel Hansson utbytte for 84. kvartal på rad.

Hansson har tviholt på utbyttebetalingene, til tross for den tøffe perioden selskapet går gjennom.

Utbyttet på 0,02 dollar per aksje blekner imidlertid sammenliknet med tapet per aksje på 0,19 dollar. Selskapet måtte dessuten hente inn 110 millioner dollar i en aksjeemisjon i desember i fjor.

I selskapets rapport velger imidlertid selskapet å fokusere på det positive. De varsler høyere utbytte i tiden fremover og markant økende rater. De viser dessuten til at selskapet har kvittet seg med åtte eldre tankskip og mottatt et nytt.

«Vi er godt kjent med den volatile naturen av vår næring. Vi har sett i fortiden av markedene kan snu raskt. Vi ser en sterkere verdensøkonomi som positiv for NAT. Ironisk nok kan også politisk usikkerhet bidra til å stimulere tankmarkedet», skriver selskapet.

